Luis Majul disparó nuevamente contra Lali Espósito y revolucionó las redes: "Pediste que me..."

Tras un tenso ida y vuelta, la estrella pop lo desafió a ponerse "brillos y bailar". Lejos de achicarse, Majul aceptó el reto y luego acudió a sus redes sociales para invitarla formalmente a ver su transformación en televisión.

El cruce mediático entre Lali Espósito y Luis Majul sumó un nuevo capítulo. Todo comenzó cuando el periodista acusó a la cantante de aprovecharse de la figura del presidente Javier Milei para promocionar su música, afirmando además que él cantaba mejor que ella.

Fiel a su estilo, la artista no se quedó callada y respondió con ironía en una nota con el programa "Puroshow" (El Trece). "A los diez años, cuando arranqué a trabajar, usaba al presidente también para vender discos. Lo que pasa es que él no existía en el sistema", bromeó Lali.

En un tono más serio, defendió sus años de trayectoria y sus seis discos editados, aclarando que su último trabajo sí "estuvo intervenido por cuestiones que me estaban sucediendo, entre ellas parte de esa situación pública".

Al ser consultada específicamente por los dichos del periodista, la cantante desdramatizó la situación ("mira si me voy a preocupar") y decidió lanzarle un desafío directo. "Quiero verlo a Majul, eh. Poniéndose un body de brillos y bailando. No lo veo lográndolo. No lo veo draggeándose y haciendo un show de dos horas y media", disparó, aunque luego le dio un voto de confianza invitándolo a presenciar uno de sus ensayos para que vea la preparación que conlleva.

Lejos de dar por terminada la discusión o mostrarse ofendido, Majul respondió. Desde su programa radial en El Observador, valoró que la cantante le haya contestado "divertida" y anticipó su respuesta: "El domingo 20:30, antes de poner al aire la entrevista con el presidente, voy a aparecer presentando el programa 'draggeado' y con brillitos".