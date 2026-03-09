¡Inolvidable! Luciano Pereyra animó el cierre de Vendimia con un show emocionante y a puro ritmo
Luciano Pereyra mantuvo su recital en la grilla original de Vendimia 2026 y este domingo dio el cierre aunque varios mendocinos abandonaron el teatro antes del final.
En un Dia de la mujer diferente, todo Mendoza se paralizó por la celebración de los 90 años de la Fiesta de la Vendimia. El Anfiteatro Frank Romero Day se vistió de gala para una noche más que especial que tuvo un Acto Central junto con la elección de la Reina y Virreina de la Vendimia. Como si esto fuera poco, el cierre de la gran noche fue el recital inolvidable de Luciano Pereyra.
El intérprete de grandes éxitos comenzó su presentación pasada la medianoche ante el abandono de algunos de los presentes que dieron por terminada su visita con la elección de Azul Antolínez como reina y Agustina Giacomelli como virreyna de este 2026. Sin embargo, la fiesta siguió a pura música y por casi dos horas con Luciano Pereyra a la cabeza.
El impresionante show que desplegó Luciano Pereyra en el Frank Romero Day
El show inició con la canción Ahora resulta, y levantó a todos los mendocinos y mendocinas de sus asientos para una noche que no terminó con la elección y siguió muy arriba. Luciano se mostró con un conjunto sastrero azul marino y camisa blanca, de gala para la ocasión.
Una mujer como tú, Chaupi corazón, Qué suerte tiene él y Enséñame a vivir sin tú fueron algunas de las canciones elegidas por el melódico pop que mantuvo el clima caliente con mucho ritmo y emociones en un teatro griego que no paró de ovacionarlo por el gran talento desplegado por el escenario.
"Qué alegría, ¡Feliz Vendimia Mendoza!, es un honor para mí estar en este escenario", fueron las primeras palabras de Luciano Pereyra para los presentes antes de contar su propia historia musical que tuvo comienzos en Mendoza, particularmente en el Festival del Chivo en Malargüe. Por tener unas de sus primeras presentaciones en ese festival, Pereyra escribió la canción Soy mendocino y este domingo por la noche la cantó para toda la provincia emocionando al público presente.
Luego de la tonada mendocina, el cantante no dudó en acercarse a sus fanáticas que rebalsaban las vallas de seguridad queriendo saludarlo. Vestido rojo fue el tema que coronó el acercamiento y comenzó una segunda etapa de show aún más divertida.
Canciones como Te sigo amando, Quédate conmigo y Si te vas fueron otras de las canciones que no faltaron en una noche fresca pero mágica para mendocinos y turistas que compraron una entrada que valió la pena por todos los condimentos.
Para terminar, Luciano Pereyra saludó en conjunto con su banda y una mirada emocionada que reflejó los sentimientos de haber formado parte de la fiesta máxima de los mendocinos como broche de oro de su temporada de festivales en todo el país. Como tú fue el cierre final con el ritmo corriendo por el cuerpo de todo el público y un agradecimiento por parte del artista que terminó con un "hasta pronto Mendoza".