¡Inolvidable! Luciano Pereyra animó el cierre de Vendimia con un show emocionante y a puro ritmo

Luciano Pereyra mantuvo su recital en la grilla original de Vendimia 2026 y este domingo dio el cierre aunque varios mendocinos abandonaron el teatro antes del final.

En un Dia de la mujer diferente, todo Mendoza se paralizó por la celebración de los 90 años de la Fiesta de la Vendimia. El Anfiteatro Frank Romero Day se vistió de gala para una noche más que especial que tuvo un Acto Central junto con la elección de la Reina y Virreina de la Vendimia. Como si esto fuera poco, el cierre de la gran noche fue el recital inolvidable de Luciano Pereyra.

luciano pereyra fiesta nacional de la vendimia 2 Así fue el cierre de Luciano Pereyra en la Vendimia mendocina. Maru Mena/MDZ El intérprete de grandes éxitos comenzó su presentación pasada la medianoche ante el abandono de algunos de los presentes que dieron por terminada su visita con la elección de Azul Antolínez como reina y Agustina Giacomelli como virreyna de este 2026. Sin embargo, la fiesta siguió a pura música y por casi dos horas con Luciano Pereyra a la cabeza.

El impresionante show que desplegó Luciano Pereyra en el Frank Romero Day El show inició con la canción Ahora resulta, y levantó a todos los mendocinos y mendocinas de sus asientos para una noche que no terminó con la elección y siguió muy arriba. Luciano se mostró con un conjunto sastrero azul marino y camisa blanca, de gala para la ocasión.

Luciano Pereyra En La Vendimia Una mujer como tú, Chaupi corazón, Qué suerte tiene él y Enséñame a vivir sin tú fueron algunas de las canciones elegidas por el melódico pop que mantuvo el clima caliente con mucho ritmo y emociones en un teatro griego que no paró de ovacionarlo por el gran talento desplegado por el escenario.

luciano pereyra fiesta nacional de la vendimia Luciano Pereyra vistió traje azul marino con camisa blanca para una noche de gala en Mendoza Maru Mena/MDZ "Qué alegría, ¡Feliz Vendimia Mendoza!, es un honor para mí estar en este escenario", fueron las primeras palabras de Luciano Pereyra para los presentes antes de contar su propia historia musical que tuvo comienzos en Mendoza, particularmente en el Festival del Chivo en Malargüe. Por tener unas de sus primeras presentaciones en ese festival, Pereyra escribió la canción Soy mendocino y este domingo por la noche la cantó para toda la provincia emocionando al público presente.