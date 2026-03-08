El impactante show de drones que deslumbró en la Vendimia
La sorpresa del Acto Central de la Fiesta de la Vendimia fue un espectáculo de drones inédito para Mendoza. Mirá los videos.
El show de drones que cerró "90 cosechas de una misma cepa" fue la sorpresa del show. Fue un espectáculo inédito. En el cielo del Teatro Griego se desplegó un show aéreo y luminoso en el que se construyeron imágenes icónicas de Mendoza y la Vendimia.
Hombres, mujeres, cosechadores, brindis y hasta José de San Martín fueron algunas de las imágenes construidas en el cielo.
Mirá los videos