Jorge Macri inauguró el ciclo lectivo de la Policía: "La época del vale todo en la Ciudad se terminó"

Más de 2.300 futuros policías y bomberos comenzaron su formación en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad de Buenos Aires . Durante el acto de inicio del ciclo lectivo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri , aseguró que la seguridad es una prioridad central de la gestión y afirmó que “la época del vale todo en la Ciudad se terminó”.

Más de dos mil cadetes de la Policía de la Ciudad y aspirantes al Cuerpo de Bomberos iniciaron su instrucción en el predio del ISSP, ubicado en el barrio porteño de Villa Soldati. En total, la nueva cohorte está integrada por 2.152 cadetes policiales y 197 aspirantes a bomberos, quienes comenzarán un proceso de formación intensiva con prácticas y capacitación técnica.

Durante el acto realizado en la Plaza de Armas del instituto, las autoridades porteñas destacaron que más de la mitad de los nuevos cadetes estarán en condiciones de egresar a mediados de 2026, lo que permitirá sumar alrededor de mil efectivos a las tareas de prevención y patrullaje en las calles de la Ciudad.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , se dirigió a los nuevos aspirantes y remarcó el rol que cumplirán en el sistema de seguridad urbano. “Cadetes, muy pronto serán la diferencia entre el miedo y la tranquilidad de una familia. Nosotros siempre vamos a estar del lado correcto, defendiendo a los porteños y a los ciudadanos de bien”, expresó durante el acto oficial.

El mandatario sostuvo que el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad es una decisión política central de su administración. En ese sentido, afirmó que garantizar el orden público, el cumplimiento de la ley y la protección de la vida y la propiedad privada es una política que se mantendrá en toda la Ciudad de Buenos Aires .

“La época del vale todo se terminó. Ahora el que comete un delito sabe que vamos a ir a buscarlo, si hace falta hasta el conurbano. Y si es extranjero pediremos su inmediata expulsión del país”, afirmó el jefe de Gobierno ante los cadetes.

El Instituto Superior de Seguridad Pública es considerado una de las instituciones de formación policial más importantes de la región. El predio cuenta con diez hectáreas destinadas a la capacitación y con un Centro de Monitoreo Urbano que permite entrenar a los agentes en sistemas de vigilancia y gestión de emergencias.

Mirá el discurso de Jorge Macri

Inauguración Ciclo Lectivo 2026 Policía De La Ciudad De Buenos Aires Jorge Macri GCBA

Presupuesto y equipamiento para las fuerzas

La administración porteña informó que el presupuesto destinado a seguridad en 2026 alcanzará el 15,4 % del gasto total de la Ciudad de Buenos Aires. Esto representa una inversión estimada de 2,6 billones de pesos destinada a equipamiento, capacitación y ampliación del personal policial.

Durante su discurso, Jorge Macri también enumeró medidas implementadas durante su gestión para reforzar la presencia policial y mejorar la capacidad operativa de las fuerzas. Entre ellas se incluyen nuevas unidades de patrullaje, tecnología de vigilancia y equipamiento para los agentes.

Según datos oficiales, la Policía de la Ciudad cuenta actualmente con más de 27.000 efectivos. Desde el inicio de la gestión del actual jefe de Gobierno, se incorporaron 3.839 nuevos oficiales.

También se sumaron 120 patrulleros con nuevo diseño, 126 camionetas, 160 motos, 60 cuatriciclos, unidades de traslado de detenidos y 200 bicicletas destinadas a las comisarías.

En materia de equipamiento, el Ministerio de Seguridad informó que se incorporaron 7.000 chalecos antibalas con geolocalización para seguimiento en tiempo real de los agentes, además de 600 dispositivos de baja letalidad Taser y Byrna.

La infraestructura tecnológica también se amplió con la instalación de 400 Puntos Seguros distribuidos en la Ciudad para contacto inmediato con la policía. Actualmente el sistema de videovigilancia cuenta con más de 16.000 cámaras activas.

Formación de policías y bomberos

El programa académico del ISSP establece que los cadetes de la Policía de la Ciudad cursen una carrera de dos años para obtener el título de Técnico Superior en Seguridad Pública.

Durante los primeros seis meses reciben formación académica intensiva. Luego atraviesan un período de internado de un año dentro del instituto para completar la capacitación operativa. En los últimos seis meses comienzan a realizar tareas profesionales mientras finalizan los módulos restantes de la carrera.

Desde 2017 egresaron 11.034 policías en trece promociones formadas en el instituto.

Por su parte, los aspirantes al Cuerpo de Bomberos realizan un año de formación intensiva en régimen de internado para obtener el título de Bombero Calificado. Posteriormente pueden continuar con un segundo año de estudios para completar la Tecnicatura Superior en Protección contra Incendios.

Esta carrera incluye contenidos vinculados a prevención de incendios, técnicas operativas, manejo de herramientas especializadas y procedimientos de emergencia. Desde 2017 egresaron 1.097 bomberos en nueve promociones.

Actualmente el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad cuenta con más de 2.000 efectivos profesionales. En los últimos años se incorporaron nuevos trajes ignífugos de alta resistencia, cascos especializados y simuladores de incendios para entrenamiento en condiciones controladas.

Caída del delito y estadísticas oficiales

Durante el acto, el Gobierno porteño también destacó los datos de criminalidad registrados durante 2025. Según cifras difundidas por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, los delitos registraron una caída cercana al 30 % en comparación con años anteriores.

Entre las categorías que mostraron descensos se encuentran los homicidios, el robo con armas y el robo de vehículos. Las autoridades señalaron que la cifra total de robos fue la más baja de los últimos 25 años.

Uno de los indicadores más destacados fue la reducción del robo automotor, que cayó a la mitad durante el último año y registró niveles inferiores incluso a los observados durante la pandemia. Además, el delito disminuyó un 92 % en comparación con su pico histórico registrado en 2002.

El Gobierno porteño atribuyó estos resultados a la ampliación de la presencia policial, el uso de tecnología de vigilancia y la coordinación entre diferentes áreas de seguridad.