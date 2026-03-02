Jorge Macri abrió las sesiones ordinarias en la Legislatura porteña con un ojo en la gestión y otro en la campaña 2027

No es un año electoral, pero la apertura del 29° período de sesiones ordinarias en la Legislatura porteña comenzó teñida por el 2027, una mirada de campaña casi inevitable. Sin más, hay que mirar algunos gestos de la oposición y del propio oficialismo.

Entre otros, cuando apenas se anunciaba que el jefe de Gobierno , Jorge Macri , daba su discurso para inaugurar el ciclo, desde la oposición- que en la Ciudad de Buenos Aires es el peronismo en su mayoría-, distribuían un flyer que criticaba la gestión, una literatura breve que completó el bloque Fuerza porteña cuando terminó el acto inaugural.

Pero Jorge Macri estaba prevenido y se permitió alguna chanza suave hacia sus opositores, puntualmente mencionó al legislador Leandro Santoro cuando el discurso del Jefe porteño abordaba la construcción de una nueva línea de subte, la F.

“Y te voy a invitar a la inauguración, Leandro, que decía que solo eran renders”, señaló Jorge Macri y dijo: “Bueno, a todos voy a invitar". Se refería, claro a su competidor en la carrera por el próximo período que se disputará en 2027y que el jefe porteño se anotará para ser reelecto. Para más, Santoro, ante los micrófonos radiales, ya terminado el encuentro, resaltó “la calidad humana” en el discurso del jefe de Gobierno porteño.

La presencia en el recinto de este legislador de Fuerza Porteña que aspiraría a ser candidato a jefe de Gobierno y la de Horacio Rodríguez Larreta, quien también ingresó a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en diciembre pasado, sumadas en este caso a la de Jorge Macri, ya de por sí le dan tono de campaña electoral a las bancas . Hay que tener en cuenta que Larreta también busca otro mandato.

Tampoco ahorró elogios hacia los diputados en general. Les agradeció varias veces por la votación de leyes y llamó a la Legislatura, la “casa del consenso” para graficar así la situación del oficialismo que no llega al quórum propio y que requiere que más de un bloque le proporcione votos para la aprobación de leyes de mayoría de mitad más uno del recinto.

Otro que fue blanco de Jorge Macri es Axel Kicillof. Lo mencionó a propósito de las personas que viven en las calles de la Ciudad y una ley que obligaría a la provincia de Buenos Aires a contar con paradores. “Le pedimos al gobernador que se haga cargo. Este no es un tema para mirar para otro lado,” sostuvo Jorge Macri.

El rompecabezas del quórum y la agenda 2026

Como sea, es probable que en la agenda 2026 que proponga el Jefe porteño a los legisladores se analice este año la posibilidad de reponer las elecciones primarias (PASO) que se suspendieron para 2025. Sin embargo, además se verá en la Legislatura si hay oportunidad de consenso para hacer alianzas electorales.

En principio, La Libertad Avanza (LLA) busca marcarle una agenda legislativa a Jorge Macri. Ya llevó Manuel Adorni, el jefe de Gabinete Nacional, un paquete de 66 proyectos. Se lo entregó a Pilar Ramirez, la diputada que preside el bloque libertario, para que los presente.

La situación para el jefe de Gobierno en ese sentido no cambió demasiado con respecto a la Legislatura porteña que se renovó con las elecciones de mayo del año pasado. Es decir, generar mayoría será recurrente ante un bloque oficialista que tiene 11 legisladores en un recinto de 60 bancas. Aún sumando, si se consolidaran socios políticos (los 13 legisladores de LLA) el PRO no alcanza 31 votos, la mitad más uno.

Para las últimas elecciones en la Ciudad, distintas fuerzas políticas intentaron armar una alianza pero no prosperó.