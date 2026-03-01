El video épico con el que Javier Milei adelanta su discurso de apertura de sesiones ordinarias

Javier Milei compartió en sus redes sociales un video a horas de dar su tercer discurso de apertura de sesiones ordinarias ante el Congreso.

A partir de las 21 de este domingo, Javier Milei dará su tercer discurso de apertura de sesiones ordinarias frente al Congreso Nacional. En la previa del mismo, publicó un video en su cuenta oficial de X en el que vatician el tono épico de su discurso.

Javier Milei se prepara para el discurso de apertura de sesiones ordinarias. A horas de encabezar la apertura de sesiones ordinarias, Javier Milei difundió un mensaje grabado en el que volvió a plantear que la Argentina atraviesa una encrucijada histórica. “Hay momentos en la historia en los que una civilización debe elegir su futuro”, sostuvo, y cuestionó la idea de que el Estado sea un “protector” o que el “burócrata” funcione como salvador.

En el video, el mandatario afirmó que “los que viven de lo que otros producen y los que producen todo lo que hace posible la vida moderna”. Así, el jefe de Estado volvió a cuestionar el intervencionismo estatal y defendió la centralidad del sector privado como motor de crecimiento.

El primer mandatario definió el escenario actual como una “batalla cultural, filosófica y moral”, en línea con el discurso que sostiene desde la campaña electoral. Para el Milei, el debate no se limita a medidas económicas puntuales sino que remite a una discusión más de fondo sobre el lugar del Estado en la vida de las personas.