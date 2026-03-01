Las claves del discurso de apertura de sesiones de Javier Milei: de "100 años de fracasos" al resurgimiento libertario

Por tercera vez desde su llegada a la Casa Rosada , el presidente Javier Milei se dirigirá este domingo al Congreso -y al país- con su discurso de apertura de sesiones ordinarias. En ese contexto, la línea discursiva del mandatario resaltará el legado de "100 años de decadencia" que recibió al asumir y el resurgimiento a partir del llamado "modelo de la libertad".

En los pasillos de Balcarce 50, el contenido de los discursos del presidente suelen guardarse bajo siete llaves. Según aseguraron desde el entorno del mandatario, Milei se ocupa personalmente de redactar sus discursos, con un habitual ida y vuelta con su asesor Santiago Caputo.

"El discurso es una obligación constitucional de ir al Congreso a describir el estado de la Nación y para abrir las sesiones ordinarias del congreso, iniciar el año legislativo", ratificó a MDZ un alto funcionario que dirá presente el domingo en el recinto.

Hasta donde pudo saber este medio, la intervención del presidente repetirá el mecanismo de las dos aperturas de sesiones previas: horario prime time -21-, con el libertario vestido con la banda presidencial, parado en el atril frente a los legisladores, gobernadores, jueces de la Corte Suprema y otras personalidades de la política nacional.

A esa postal se sumará la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que pese a la irreversible enemistad con su compañero de fórmula y su entorno formará parte de la ceremonia, tal como indica el protocolo vigente. El encuentro generará expectativa, ya que en la última edición Milei reprendió en vivo a su vice por interrumpir su alocución.

Javier Milei apertura de sesiones 01/03/2024 El presidente Javier Milei en su discurso en el Congreso por la apertura de sesiones ordinarias. Foto: Presidencia

En los días previos, la titular del Senado volvió a estar en la mira de la Casa Rosada por su nueva foto con un gobernador antagónico como el riojano Ricardo Quintela, e incluso llegaron a decirle a MDZ que la imagen reflejaba su deseo de "ser candidata del kirchnerismo". Con esa tensión acumulada, el saludo entre presidente y vice capturará la atención de todas las cámaras.

milei villarruel 3243.jpg El reencuentro de Javier Milei con Victoria Villarruel, una de las fotos esperadas. Juan Mateo Aberastain / MDZ

Un estado de situación y el plan de acción hacia adelante

Por fuera de lo escénico, el discurso del libertario iniciará con un raconto del estado de situación con el que se encontró el Gobierno al asumir y cómo se encuentra el país, dos años después.

"Argentina se encontraba al borde de una crisis terminal luego de 100 años de fracasos y destrucción de riqueza. Después de dos años muy arduos hemos dado vuelta la página y comenzamos un camino donde cada día estamos un poco mejor", remarcó un miembro de la mesa chica del presidente, que palpitó el tono del discurso presidencial.

En ese sentido, la fuente reconoció que "restan un millón de cosas" y que en Argentina "todavía hay un 25% de pobres", por lo que la segunda etapa del discurso apuntará a "ser muy ambicioso en la cantidad de reformas que se van a trabajar este año".

Si bien el presidente no prevé hacer anuncios económicos -esa versión fue descartada en Balcarce 50-, el libertario sí llegará con una carpeta cargada de proyectos con los que el oficialismo se propone tomar la iniciativa en este año legislativo.

El objetivo del Gobierno: tomar la iniciativa y arrollar a la oposición

Según anticipó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hay "sobre la mesa cerca de 50 proyectos de ley" pensados para este año. "Muchos de ellos muy relevantes, o de mayor impacto mediático, y muchos otros que estamos analizando, y cuando terminemos de diseñar todo el esquema de leyes, el Presidente verá cuáles serán las prioridades", aseguró el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia.

Si bien el orden no está claro, algunos de los puntos a encarar por el oficialismo ya se conocen. Entre ellos aparecen la ambiciosa reforma del Código Penal, iniciativas presupuestarias como los proyectos oficialistas para reemplazar la Ley de Discapacidad o la Ley de Financiamiento Universitario que aprobó la oposición, o leyes estructurales como la reforma tributaria, uno de los grandes desafíos para 2026.

En el horizonte también aparecen otras medidas como la reforma electoral, donde el Gobierno apuesta a "calcar" el capítulo que quedó fuera de la Ley Bases, con una ratificación de la eliminación de las PASO para 2027 y abordar el financiamiento de los partidos políticos.

Los proyectos del Consejo de Mayo

A su vez, el Consejo de Mayo preparó una serie de proyectos que incluye una reforma a la Ley de Expropiaciones, facilita los desalojos ante usurpaciones, reforma la Ley de Tierras y deroga la Ley del Manejo del Fuego.

También se discutirá la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria; la media sanción restante de la Ley de Glaciares que busca impulsar la actividad minera; la modificación del régimen de zonas frías y la Ley de Bosques; la derogación de la Ley de Gas Licuado de Petróleo; y la eliminación de las leyes de compra y contratación de mano de obra local.

Por último, aparecen proyectos como el de Libertad Educativa, y otros destinados a la apertura comercial y las relaciones internacionales como el pendiente acuerdo con los Estados Unidos, la incorporación de la Argentina al Consejo de Paz de Donald Trump, entre otros puntos de la agenda global libertaria.

En paralelo, si bien en Casa Rosada enfatizan que no es una prioridad, el Gobierno también deberá encarar en algún momento de 2026 la agenda judicial y enviar los pliegos para los lugares vacantes en la Justicia federal y las sillas vacías en la Corte Suprema de Justicia.

Será un año agitado en la agenda libertaria, y a medida que se acerque 2027 y el nuevo año electoral, eso no hará más que intensificarse.