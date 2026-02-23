El Gobierno se lanzó contra Victoria Villarruel por la gira con gobernadores opositores: "Querrá ser candidata del kirchnerismo"

En la Casa Rosada, la vicepresidenta Victoria Villarruel tiene status de enemigo público. La virulencia hacia quien supo ser compañera de fórmula de Javier Milei ya no tiene disimulo y los comentarios volaron cuando la titular del Senado se mostró con gobernadores de la oposición más dura. Una serie de fotos políticas que en Balcarce 50 interpretan como un germen de rivalidad en 2027.

"La vice querrá ser candidata del kirchnerismo. Es lo que viene haciendo, reunirse con (Ricardo) Quintela, (Gildo) Insfrán", lanzaron a MDZ desde la mesa política del presidente luego de que la vicepresidenta protagonizara una nueva gira el pasado fin de semana por la provincia de La Rioja para asistir a la Fiesta de la Chaya.

En aquel entonces, Villarruel fue recibida en el aeropuerto por los senadores nacionales peronistas Florencia López y Fernando Rejal, que luego se sumaron al encuentro entre la vice y Ricardo Quintela, uno de los gobernadores peronistas más críticos de la gestión de Javier Milei.

Una foto similar se había producido en octubre del año pasado en Formosa con el kirchnerista Gildo Insfrán, en la conmemoración del Día del Héroe Formoseño, al igual que otra en julio con el santiagueño Gerardo Zamora, hoy senador nacional.

En Casa Rosada los movimientos de la vicepresidenta son tan solo una muestra más de la "alta traición" que le imputan a Villarruel, la intención de crear un proyecto político propio y arrebatarle el poder de las manos a Javier Milei.

Victoria Villarruel con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, durante su visita a la provincia norteña el fin de semana pasado.

Sin embargo, cerca de la titular del Senado enfatizaron a este diario que la visita de Villarruel al norte fue tan solo una parada más -la número 19- de la gira por las provincias que ella comenzó en diciembre de 2023. "Hay mucha ansiedad al respecto. No está en la agenda de la ciudadanía conocer quiénes serán los candidatos dentro de un año y medio", señalaron.

Por su parte, Villarruel misma decidió enfrentar a sus críticos en las redes, que la increpaban por su supuesto acercamiento al peronismo. "Hay fotos con Cornejo, Valdés, Pullaro, Sadir, Sáenz, Passalacqua, Figueroa se les pasaron esas. Tanto mirar lo que quieren se arman una realidad paralela. Visito todo el país. Porque soy Federal", contestó la vice.

Días antes, la dirigente conservadora había salido al cruce de "los operadores que juegan a criticarla como catadores de ideología", a quienes increpó por no haber sido "tan incisivos ni poner el cuerpo cuando años atrás la casta repartía planes, IFEs y hablaba en inclusivo, dándose la buena vida mientras nos encerraban a todos".

Insfrán y Villarruel portada Victoria Villarruel y Gildo Insfrán compartieron palco en Formosa en octubre de 2025.

Una diferenciación política

Sin embargo, las visitas a referentes de la oposición no fueron los únicos gestos que llamaron la atención sobre las intenciones separatistas de la vice. El viernes pasado, Villarruel se sumó al debate global por la política de los aranceles de Donald Trump y elogió las políticas del republicano para proteger la producción y las empresas nacionales de su país.

"Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina", arremetió Villarruel, en una postura contundente donde criticó abiertamente un punto central del modelo económico del Gobierno de Javier Milei.

En su posteo en redes, la vice fue aún más allá y advirtió que "la apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales". "Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva estamos hablando de Nacionalismo o Globalismo", sentenció.

Sigue la sintonía fina entre Javier Milei y Donald Trump Victoria Villarruel se metió de lleno en el debate sobre las importaciones y los aranceles y utilizó de ejemplo a Donald Trump. EFE

El debate con el Gobierno sobre las importaciones

El día anterior, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había justificado el cierre de FATE, la histórica fábrica de neumáticos, argumentando que se trataba de una empresa que solo subsistía por "cazar en el zoológico" durante los gobiernos anteriores. En ese sentido, el portavoz presidencial defendió la apertura de importaciones y rechazó que pudiera incidir negativamente sobre el empleo.

"Es otro verso que nos metieron en la cabeza. Cuando importás algo, se supone que lo hacés porque comprás más barato o a mejor calidad. Con el dinero que no usás con lo que te chorean acá, vas a dinamizar otros sectores", había asegurado.

En ese contexto, la rivalización de Villarruel con el Gobierno libertario comienza a cruzar fronteras que van más allá de las diferencias personales: son definiciones políticas y económicas. Sin embargo, la Casa Rosada sostiene que no representa un riesgo.

milei y villarruel Para el Gobierno, la figura de Victoria Villarruel no representa un riesgo en 2027. Archivo

La dura réplica de Manuel Adorni

"Creo que deberías mirar su imagen negativa", le contestó un habitual de los pasillos de Balcarce 50 a MDZ tras consultarle sobre los votos que podría llevarse una eventual candidatura de la vice.

En ese sentido, el propio Manuel Adorni se refirió este lunes a esa posibilidad y dijo en diálogo con Radio Rivadavia que "ella tendrá la libertad en dos años de tomar el camino que le parezca mejor". Pero luego, aclaró: "Ella ha tomado claramente una postura que no coincide con los intereses nuestros, por lo tanto no coincide con los intereses de los argentinos".

El escenario político que germinará en 2027 todavía es una incógnita, pero algunas fichas ya comenzaron a moverse y eso no pasa desapercibido. El tiempo dirá que rol cumplirá Victoria Villarruel al abandonar la vicepresidencia libertaria. ¿Será una salida silenciosa de la política o jugará para ocupar otro lugar en el tablero? "Tendrán que preguntarle a ella qué desea para 2027", contesta con indiferencia Adorni.