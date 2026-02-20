Victoria Villarruel criticó a Javier Milei y Luis Caputo por las importaciones: "Primero está la Argentina"

La vicepresidenta compartió el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra los aranceles de Donald Trump, e hizo una dura crítica a la política de importaciones del Gobierno.

En una semana cargada de señales económicas que van desde el cierre de la empresa Fate hasta la sanción de la reforma laboral, Victoria Villarruel tomó distancia del rumbo económico del Gobierno y cuestionó abiertamente la política de apertura de importaciones. Lo hizo a través de un mensaje en su cuenta de X que no pasó desapercibido.

En ese sentido, la vicepresidenta vinculó la apertura comercial con una mayor dependencia de China, a la que calificó de "país comunista", y colocó sobre la mesa una tensión que el oficialismo prefería mantener fuera de la escena pública.

El duro mensaje de Victoria Villarruel image El duro tuit de Victoria Villarruel. El puntapié lo dio una decisión judicial en Estados Unidos: la Corte norteamericana anuló los aranceles que había impulsado Donald Trump, una medida que, según Villarruel, repercute negativamente sobre la producción y el empleo en Argentina. Desde ese ángulo, la titular del Senado trazó un paralelo con la política local. "Sin empleo nacional y sin producción nacional, no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista", escribió.

La referencia a Trump no fue casual. Villarruel la usó como espejo para interpelar al plan económico de Javier Milei y Luis Caputo: "Para Trump, primero está Estados Unidos; para mí, primero está la Argentina". La frase condensa una diferencia de fondo con la orientación globalizadora que el Ejecutivo viene sosteniendo.

En el mismo posteo, fue más explícita sobre su lectura del modelo importador: sostuvo que la apertura total "solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales". Y descartó que el país deba resignarse a convertirse en una economía de servicios. "Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios", afirmó.