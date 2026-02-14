Victoria Villarruel viajó a La Rioja y se mostró con el gobernador K Ricardo Quintela y legisladores peronistas

Luego de presidir la sesión que le dio media sanción al proyecto de reforma laboral , la vicepresidenta Victoria Villarruel viajó este sábado a la Provincia de La Rioja, con motivo de la Fiesta de la Chaya.

Sin embargo, sobresalió un reciente encuentro con el gobernador kirchnerista Ricardo Quintela , uno de los mandatarios más combativos a la gestión de Javier Milei . La titular de la Cámara Alta se mostró sonriente con el dirigente del PJ, como así también con distintos legisladores peronistas.

Su visita no pasó desapercibida para la Casa Rosada, que utilizó a su tropa digital, para criticarla: La cuenta @stanleybostero, una de las más activas en el ecosistema libertario, publicó: “La traidora Victoria Villarruel visitó La Rioja para reunirse con el golpista Ricardo Quintela y todos los referentes del kirchnerismo riojano. Vomitivo lo de esta mujer. Se pasó al kirchnerismo sin escalas".

En diálogo con medios locales, la exdiputada expresó: "Muy contenta, muy contenta estar en La Rioja. Es la primera vez que vengo a la capital de La Rioja. Ya cada vez quedan menos provincias para para dar la vuelta completa a la Argentina, y y el objeto es que pensamos en ustedes, que sepan que allá en Buenos Aires los tenemos presentes"

"Queridos argentinos, disfruten este fin de semana largo, cada uno en su lugar, sepan que pensamos en ustedes, que trabajamos por ustedes y, en este caso, en particular, esta vicepresidente los ama", opinó sobre el fin de semana largo de carnaval.

A su vez, confirmó encuentros con autoridades religiosas y precisó encuentros con emprendedores: "Estuve con el obispo de La Rioja. Me vine a visitar al patrono de La Rioja, San Nicolás de Bari. Me contaron la historia de los cuatro beatos, y quedamos en contacto para más adelante, con una visita del monseñor y de otros sacerdotes, para hablar de diversos temas que nos importan a todos, como ludopatía, como el tema de asistencia social, la pobreza y demás. Voy a ir a ver unos emprendimientos a la tarde, por supuesto, algo relacionado con las Pides y con y con los olivos, que en estas provincias son muy importantes, y a la noche vamos a chayar".

No es la primera vez que Villarruel se reúne con gobernadores peronistas. En octubre pasado, participó en Formosa junto al gobernador Gildo Insfrán en el acto conmemorativo del Día del Héroe Formoseño, donde compartieron un escenario institucional y llamaron a la “unidad nacional”.

Insfrán y Villarruel portada Villarruel e Insfrán compartieron palco en Formosa en octubre.

En la última sesión sobre la reforma laboral, la titular del Senado buscó destacar la presencia de funcionarios del Gobierno en el palco del recinto. Presentó a Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli y ninguno de los miembros del Ejecutivo la saludo y tampoco la miraron, en otra señal de absoluta enemistad.

A su vez, Villarruel hizo sondeos con el protocolo presidencial para asistir el pasado fin de semana del 213º aniversario del Combate de San Lorenzo, en Santa Fe. Pese a sus contactos con el equipo de ceremonial de la Casa Rosada, no confirmó su presencia y no hubo reencuentro con Milei.