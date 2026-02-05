Reforma laboral: Victoria Villarruel firmó el pedido de sesión para tratar el proyecto del Gobierno

La reforma laboral se tratará el próximo miércoles 11 de febrero a partir de las 11. Será el único tema que se tratará en una sesión extraordinaria.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, firmó el pedido de sesión para tratar la reforma laboral en extraordinaria. El proyecto del Gobierno de Javier Milei se debatirá el próximo miércoles 11 de febrero a partir de las 11.

Se espera que el texto tenga una serie de modificaciones que le permitan al Gobierno asegurarse los votos para avanzar con la reforma. Los detalles de estos cambios se podrían vislumbrarse el próximo lunes luego de la reunión de Labor Parlamentaria entre los jefes de bloque y las autoridades.

El oficialismo ya tuvo una serie de reuniones con los bloque aliados, que están dispuestos a acompañar el proyecto, pero piden algunas modificaciones. El último de estos encuentros fue el martes pasado.

Allí, informaron que "el 95% del proyecto ya está acordado". "Nosotros creemos que los votos están, por eso convocamos a la sesión", afirmó Bullrich a la salida d este último encuentro.

Patricia Bullrich desembarca en Mar del Plata Patricia Bullrich desembarca en Mar del Plata Por su parte, el jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, que fue el anfitrión de aquel encuentro en el segundo piso del Palacio Legislativo, sostuvo: “Todavía quedan algunas cuestiones por delinear, pero en general estamos conformes con el texto al que se está arribando”.