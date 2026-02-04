Tras desactivar la cumbre de gobernadores, Manuel Adorni y Diego Santilli se reunieron con otro aliado por la reforma laboral

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y el ministro del Interior, Diego Santilli , recibieron este miércoles en Casa Rosada al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés , en el marco de la ronda de encuentros con distintos mandatarios provinciales por la necesidad de apoyos por el temario de sesiones extraordinarias del Congreso.

En el encuentro, que también asistió el ministro de Hacienda de la provincia, Marcelo Rivas Piasentini , se abordó el proyecto de reforma laboral y en el Ejecutivo dan cuenta del apoyo del radical al texto que presenta el Gobierno.

En Balcarce 50 hay una fuerte intención de mostrar proactividad y de mostrar que la mayoría de los gobernadores respaldan el temario que se elevó para febrero. El Gobierno se cuelga así mismo una medalla y se atribuye como el principal factor por el cual ayer hoy se cayó la cumbre de gobernadores opositores , prevista en Buenos Aires.

A pesar de los intentos de los sectores más combativos a los libertarios, no hubo acompañamiento de los gobernadores peronistas y de partidos provinciales que mantienen diálogo con el oficialismo y que piensan que seguir negociando con los funcionarios es mejor que salir a confrontarlos.

Axel Kicillof de Buenos Aires; Gildo Insfrán de Formosa; Gustavo Melella de Tierra del Fuego; Ricardo Quintela de La Rioja; y el mencionado Ziliotto eran algunos de los gobernadores que promovían medir fuerzas con el Ejecutivo en una señal de federalismo. A esa reunión también se podía sumar el santiagueño Elías Suárez. Las principales dudas venían del lado de Raúl Jalil de Catamarca, Martín Llaryora de Córdoba, Carlos Sadir de Jujuy, Hugo Passalacqua de Misiones, Rolando Figueroa de Neuquén, Alberto Weretilneck de Río Negro y Gustavo Sáenz de Salta, quienes muestran visibles reparos contra el texto de modernización laboral, pero apuestan a las conversaciones con la mesa chica de Milei.

Negociaciones abiertas con los gobernadores dialoguistas

Los enviados del presidente desplegaron en las últimas semanas una estrategia de acercamiento con las provincias que combina promesas de obras y la asignación de nuevos fondos. Sin embargo, los gobernadores no confirman un apoyo total al texto y reclaman cambios puntuales en la iniciativa, con foco en el apartado impositivo.

El principal punto de fricción está en el capítulo fiscal que propone una baja a la alícuota del Impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades. Desde las provincias advierten que esa reforma tendría un impacto directo sobre sus finanzas, ya que se trata de un gravamen coparticipable y su reducción implicaría una caída en los recursos que reciben.

Frente al riesgo de que la iniciativa naufrague en su tramo final, en la Casa Rosada analizan alternativas para contener el malestar de los mandatarios provinciales. En ese esquema se barajan eventuales mecanismos de compensación, aunque por ahora no hay definiciones concretas sobre cómo se instrumentaría ese auxilio.

Lo que sí aparece como una línea roja para el oficialismo es la eliminación del capítulo fiscal cuestionado. En el entorno presidencial descartan esa posibilidad, lo que mantiene abierta la incógnita sobre si el conjunto de los sectores dialoguistas terminará acompañando el proyecto en su versión actual.