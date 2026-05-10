Una sorpresiva grieta en la oposición complica la sesión para avanzar con la interpelación a Manuel Adorni

Mientras la Casa Rosada llama a los gobernadores afines para que no colaboren con el quorum, surgió una sorpresiva fisura en la oposición que hace tambalear la sesión convocada para el próximo jueves con el objetivo de avanzar con la interpelación a Manuel Adorni , en el marco de las denuncias por enriquecimiento ilícito.

Tal como adelantó MDZ , se trató de un pedido de un conjunto de bloques, aunque sorprendió la ausencia de Unión por la Patria en las firmas. La solicitud para el debate lo rubricaron los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano, Pablo Farías, María Inés Zigarán, Mariela Coletta (Provincias Unidas), Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Nicolás Del Caño, Myriam Bregman, Romina del Pla, Néstor Pitrola (Frente de Izquierda y los Trabajadores) y Nicolás Massot (Encuentro Federal).

Si bien figuraban proyectos del peronismo para interpelar al jefe de gabinete, no fueron considerados formalmente para la citación de la sesión.

Ninguno de los proyectos cuenta, con dictamen de comisión, por lo que la estrategia de la oposición es forzar su tratamiento mediante el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Poderes, Peticiones y Reglamento.

La diferencia es clave en términos parlamentarios: sin dictamen previo, para habilitar el debate en el recinto se requieren dos tercios de los votos para tratarlos sobre tablas. En cambio, para emplazar a las comisiones y obligarlas a tratar los proyectos, alcanza con la mayoría simple (mitad más uno).

“Pidieron la sesión sin avisarnos, insólito”, señaló un diputado K ante la pregunta de este medio. “Nuestra idea era tener un temario más amplio, con Adorni y temas económicos y sociales que venimos laburando, pero avanzaron sin contemplarlos”, señaló una importante fuente del principal bloque opositor, que fue el primero en pretender que el exvocero se presente en el Congreso para explicar su situación patrimonial.

Ante este contexto, los legisladores firmantes de la sesión señalaron que busca incluir al peronismo, contemplando “algunos de los proyectos que vienen trabajando, por lo que seguro se amplía el temario”.

Las conversaciones se están realizando durante el fin de semana y se prevé un cónclave opositor entre el lunes y el martes para oficializar la ampliación de los temas para la sesión del jueves, en un marco desafiante para la oposición ya que necesita una presencia relevante de diputados ante los intentos de los libertarios de boicotear la sesión.

En la última sesión, y a través de una moción de apartamiento de reglamento, la diputada nacional de Unión por la Patria Paula Penacca planteó la interpelación del ministro coordinador. Si bien la moción recibió más votos positivos que negativos (124 a 118), la oposición necesitaba las tres cuartas partes de los votos de los diputados presentes para incluirlo en ese debate. Estuvieron sólo a cinco votos para la mitad más uno de la Cámara. Resultaron claves el PRO y la UCR para desactivar ese propósito.

Pese a las llamativas diferencias en el arco opositor, el bloque K cree que “se podrá saldar el tema y se dará quorum el jueves” en la sesión.