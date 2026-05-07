La oposición pidió una sesión para avanzar con la interpelación a Manuel Adorni la próxima semana

Distintos bloques de la Cámara de Diputados solicitaron formalmente la realización de una sesión para el próximo jueves con el objetivo de avanzar con el pedido de interpelación al jefe de gabinete, Manuel Adorni , envuelto en una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito .

El pedido de sesión, que adelantó MDZ , lo firman los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano, Pablo Farías, María Inés Zigarán Mariela Coletta (Provincias Unidas), Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Nicolás Del Caño, Myriam Bregman, Romina del Pla, Néstor Pitrola (Frente de Izquierda y los Trabajadores) y Nicolás Massot (Encuentro Federal).

Ninguno de los proyectos cuenta, por el momento, con dictamen de comisión, por lo que la estrategia de la oposición es forzar su tratamiento mediante el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Poderes, Peticiones y Reglamento.

La diferencia es clave en términos parlamentarios: sin dictamen previo, para habilitar el debate en el recinto se requieren dos tercios de los votos para tratarlos sobre tablas. En cambio, para emplazar a las comisiones y obligarlas a tratar los proyectos, alcanza con la mayoría simple (mitad más uno).

En ese marco, la oposición viene midiendo fuerzas. En la última votación relevante —la sesión donde se aprobó la modificación de la ley de Glaciares— estuvo cerca de alcanzar ese objetivo, al reunir 122 votos de los 128 necesarios.

El bloque más numeroso que aparece con los pedidos de informes verbales del funcionario es Unión por la Patria. La iniciativa fue encabezada por Germán Martínez y reúne a decenas de legisladores K, además de aliados como Itaí Hagman y Hugo Yasky.

También presentaron su expediente Democracia para Siempre, representado por Pablo Juliano y Mariela Coletta, que acompaña pedidos de informes vinculados a la situación patrimonial de Adorni. A ellos se suman dirigentes de la Coalición Cívica, como Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, además del socialismo santafesino, con Esteban Paulón y Pablo Farías.

Por otro lado, el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad también participa activamente. Los diputados Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Romina Del Plá y Néstor Pitrola presentaron incluso un pedido para avanzar en una moción de censura contra Adorni.

Además aparecen legisladores de espacios provinciales y de Encuentro Federal, como Natalia de la Sota y Nicolás Massot, mostrando que el intento de habilitar la sesión busca articular a buena parte de la oposición parlamentaria contra el funcionario nacional.