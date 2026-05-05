Tras los nuevos gastos por 245 mil dólares, la oposición avanza con el pedido de interpelación a Manuel Adorni

Lejos de desactivar la polémica, el informe de gestión de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados no logró frenar la presión política en torno a su situación patrimonial. Mientras el jefe de Gabinete intentó cerrar el tema tras su paso por el recinto y una conferencia en Casa Rosada, en la oposición crece el planteo de interpelación para el funcionario, tras conocerse la declaración del contratista que dijo que cobró 450 mil dólares por las refacciones en la casa del exvocero en Exaltación de la Cruz.

"NO HAY MÁS EXCUSAS POSIBLES Ante las nuevas revelaciones en la causa contra @madorni por Enriquecimiento ilícito, INSTÓ a las y los Diputados nacionales a avanzar en la interpelación del Jefe de Gabinete y su posterior remoción por moción de censura", señaló el diputado socialista Esteban Paulón , en el marco de múltiples posteos de diputados opositores que avanzan en esa tónica.

“Urge que avancemos, no sólo porque mintió abiertamente sobre la declaración de bienes y los contratos de su amigo Marcelo Grandio con TV Pública. Las nuevas revelaciones en la causa muestran un nivel de gasto en efectivo que lo aleja cada vez más de alguna explicación creíble y razonable”, agregó.

En ese marco, distintos bloques confirmaron que insistirán con el pedido, aunque reconocen que el desafío principal sigue siendo reunir los votos necesarios. La primera jugada será convocar a una sesión especial con un temario amplio que incluya el emplazamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales, paso clave para destrabar los proyectos que ya están presentados.

Tanto esfuerzo y confianza de gran parte de la sociedad para terminar reproduciendo la misma lógica perversa y prebendaria que nos trajo hasta acá. No importa la escala, importan los hechos y la realidad. Mientras tanto, la enorme mayoría de los argentinos sigue ajustándose,…

El antecedente más cercano es la sesión del 8 de abril, cuando una iniciativa para habilitar su interpelación reunió 124 votos afirmativos, quedando a apenas cinco del mínimo requerido. Aquella votación dejó en evidencia un mapa fragmentado: hubo ausencias clave —incluso dentro de bloques opositores— y un entramado de alianzas circunstanciales que terminó bloqueando el avance.

El oficialismo había sostenerse con el respaldo de espacios como PRO, la UCR y bloques provinciales, además de legisladores alineados con gobernadores.

En Diputados ya circula una decena de iniciativas para interpelar al expanelista, impulsadas por legisladores de distintos espacios, desde la izquierda hasta la Coalición Cívica y Unión por la Patria. “Nosotros vamos a trabajar para tener las instancias que la Constitución prevé para que pueda haber una persona con confianza del Congreso para que ocupe el lugar de Adorni”, había afirmado el jefe del bloque K Germán Martínez tras la última exposición del funcionario.

En las últimas horas, la diputada Marcela Pagano pidió la detención de Adorni al considerar que habría intentado influir sobre el contratista al querer comunicarse con él y ofrecerle asesoría legal antes de su declaración en los tribunales de Comodoro Py.