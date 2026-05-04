"Cascada de éxitos": el irónico mensaje de Villarruel con destino a Adorni

La vicepresidente Victoria Villarruel lanzó un irónico mensaje a Manuel Adorni, usando la palabra 'cascada' en referencia a las obras en su casa.

La vicepresidente Victoria Villarruel lanzó un irónico mensaje en X dirigido a Manuel Adorni, utilizando la palabra 'cascada' en alusión a las refacciones en su casa. El mensaje, que deseaba al destinatario una "cascada de éxitos", fue interpretado en clave política.

El mensaje llegó el mismo día en que el contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia por las obras realizadas en la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá. Según las publicaciones sobre la causa, Tabar sostuvo que recibió unos US$245.000 por refacciones y que entre los trabajos figuraban una pileta, una cascada, arreglos en el quincho, cerramientos y otras mejoras. Lo que más llamó la atención de estos arreglos fue el detalle de la obra la cascada para el jardín que cae hacia la pileta estaba valuada en US$3.500.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2051410599632900272&partner=&hide_thread=false Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!! — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 4, 2026

La interna libertaria y la ironía sobre Adorni La ironía de Villarruel expuso otra vez la pelea abierta en la cima del poder. La vicepresidenta mantiene una nula relacióncon Javier Milei y con el círculo de máxima confianza del Presidente, una tensión que ya dejó de ser subterránea para transformarse en una interna pública dentro de La Libertad Avanza. En ese contexto, el tuit funcionó como una chicana política dirigida a uno de los funcionarios más protegidos por la Casa Rosada.

El caso Adorni se convirtió en un foco de desgaste para la administración Milei. La investigación judicial apunta a presuntas inconsistencias patrimoniales vinculadas a propiedades, viajes y gastos que quedaron bajo la lupa pública. El propio jefe de Gabinete negó haber cometido un delito y, ante el Congreso, aseguró: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”. Sin embargo, la sucesión de revelaciones golpea uno de los activos centrales del discurso libertario: la promesa de transparencia frente a los privilegios de la política.