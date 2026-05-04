Una por una, cuáles fueron las refacciones que Manuel Adorni hizo en su casa de country
De acuerdo al contratista a cargo de las refacciones, Manuel Adorni pagó US$245.000 en efectivo por refaccionar su casa en el country club. A su vez, Matías Tabar señaló que no hubo facturación.
En medio de la causa que investiga presuntas irregularidades en el patrimonio de Manuel Adorni, declaró el contratista que estuvo a cargo de las refacciones en la casa que el jefe de Gabinete tiene en el country club Indio Cua, ubicado en Exaltación de la Cruz. Se trata de Matías Tabar, quien aseguró que el funcionario pagó US$245.000 en efectivo por estos trabajos y sin factura.
De acuerdo a la presentación del socio del grupo Alta Arquitectura, este es el listado de reformas que hizo el exvocero desde septiembre de 2024 hasta julio de 2025.
Reformas y tareas de obra
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Obra inicial: US$95.000
Microcemento: US$1.100
Construcción de parrilla: US$6.500
Isla: US$4.950
Lavadero: US$1.959
Ventanas Renthaus: US$33.000
Parrilla frente: US$7.360
Cascada: US$3.500
Terraza baranda: US$7.656
Pared durlock / inyección humedad / mov. ventanas: US$1.680
Zinguero: US$2.680
Mampara diff: US$623
Vidrio puerta: US$350
Herrero puertas: US$1.250
Carpintería y mobiliario
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Extra pedido carpintería 1: US$8.037
Extra pedido carpintería 2: US$6.444
Extra pedido carpintería 3: US$19.002
Carpintería (biblioteca/estantes/mesa ratona x2/luces led): US$7.500
Carpintería (play/cantonera/mesa arrime/marco puerta): US$3.300
Sillas: US$4.600
Instalaciones y climatización
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Aire e instalación: US$1.960
Aires (segunda entrada): US$1.970
Bomba de calor más pileta: US$9.780
Caldera: US$3.337
Ventiladores: US$1.400
Instalación bomba C: US$950
Tromen TRH: US$1.995
Técnico calefacción + mano de obra piso: US$400
Electricidad e iluminación
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Electricidad (Presupuesto 1): US$4.843
Electricista (vent. luces biblio tablero): US$1.440
Electricista (Mano de obra tareas varias): US$250
Materiales electricista: US$300
Luces: US$1.082
Apliques baño: US$380
LED biblioteca 5 metros: US$95
Sanitarios y cocina
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Canilla FV cocina: US$648
Dosificador de detergente: US$83
Bacha cocina SI17: US$296
Bacha x 2 (3er piso y planta baja) más 1 mármol: US$1.280
Monocomando x 2 mármol celestone: US$420
Exteriores y paisajismo
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Césped parque: US$1.319
Riego entrada césped: US$1.800
Plantas (Julio) total: US$2.708
Plantas terraza frente (Julio): US$3.879
Piedras blancas 1 m3: US$623
Madera jardín: US$35
Caños entrada máquina: US$550
Otros gastos y servicios
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Compra de cámaras IP/NVR: US$3.460
Plomero / Riego: US$2.800
Materiales plomería: US$900
Vinilo: US$1.717
Pestillo seguridad x 2: US$300
Apoyacabeza jacuzzi x 2: US$90
Marcelo pedido final: US$9.200
Ramon varios: US$2.000
Materiales (corralón y kintex): US$550
Tapa cesto: US$120
Extra SUM: US$4.478
Resumen financiero de las refacciones de Manuel Adorni
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Costo Total de la Obra: 245.929