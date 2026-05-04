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Manuel Adorni

Una por una, cuáles fueron las refacciones que Manuel Adorni hizo en su casa de country

De acuerdo al contratista a cargo de las refacciones, Manuel Adorni pagó US$245.000 en efectivo por refaccionar su casa en el country club. A su vez, Matías Tabar señaló que no hubo facturación.

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El supuesto country de Manuel Adorni
Archivo

En medio de la causa que investiga presuntas irregularidades en el patrimonio de Manuel Adorni, declaró el contratista que estuvo a cargo de las refacciones en la casa que el jefe de Gabinete tiene en el country club Indio Cua, ubicado en Exaltación de la Cruz. Se trata de Matías Tabar, quien aseguró que el funcionario pagó US$245.000 en efectivo por estos trabajos y sin factura.

De acuerdo a la presentación del socio del grupo Alta Arquitectura, este es el listado de reformas que hizo el exvocero desde septiembre de 2024 hasta julio de 2025.

Reformas y tareas de obra

  • Obra inicial: US$95.000

  • Microcemento: US$1.100

  • Construcción de parrilla: US$6.500

  • Isla: US$4.950

  • Lavadero: US$1.959

  • Ventanas Renthaus: US$33.000

  • Parrilla frente: US$7.360

  • Cascada: US$3.500

  • Terraza baranda: US$7.656

  • Pared durlock / inyección humedad / mov. ventanas: US$1.680

  • Zinguero: US$2.680

  • Mampara diff: US$623

  • Vidrio puerta: US$350

  • Herrero puertas: US$1.250

Carpintería y mobiliario

  • Extra pedido carpintería 1: US$8.037

  • Extra pedido carpintería 2: US$6.444

  • Extra pedido carpintería 3: US$19.002

  • Carpintería (biblioteca/estantes/mesa ratona x2/luces led): US$7.500

  • Carpintería (play/cantonera/mesa arrime/marco puerta): US$3.300

  • Sillas: US$4.600

Reformas Manuel Adorni
El presupuesto de las reformas que Manuel Adorni hizo en su casa de country.

El presupuesto de las reformas que Manuel Adorni hizo en su casa de country.

Instalaciones y climatización

  • Aire e instalación: US$1.960

  • Aires (segunda entrada): US$1.970

  • Bomba de calor más pileta: US$9.780

  • Caldera: US$3.337

  • Ventiladores: US$1.400

  • Instalación bomba C: US$950

  • Tromen TRH: US$1.995

  • Técnico calefacción + mano de obra piso: US$400

Electricidad e iluminación

  • Electricidad (Presupuesto 1): US$4.843

  • Electricista (vent. luces biblio tablero): US$1.440

  • Electricista (Mano de obra tareas varias): US$250

  • Materiales electricista: US$300

  • Luces: US$1.082

  • Apliques baño: US$380

  • LED biblioteca 5 metros: US$95

Sanitarios y cocina

  • Canilla FV cocina: US$648

  • Dosificador de detergente: US$83

  • Bacha cocina SI17: US$296

  • Bacha x 2 (3er piso y planta baja) más 1 mármol: US$1.280

  • Monocomando x 2 mármol celestone: US$420

Reformas Manuel Adorni 2
La segunda parte de las reformas que hizo Manuel Adorni en su casa de country.

La segunda parte de las reformas que hizo Manuel Adorni en su casa de country.

Exteriores y paisajismo

  • Césped parque: US$1.319

  • Riego entrada césped: US$1.800

  • Plantas (Julio) total: US$2.708

  • Plantas terraza frente (Julio): US$3.879

  • Piedras blancas 1 m3: US$623

  • Madera jardín: US$35

  • Caños entrada máquina: US$550

Otros gastos y servicios

  • Compra de cámaras IP/NVR: US$3.460

  • Plomero / Riego: US$2.800

  • Materiales plomería: US$900

  • Vinilo: US$1.717

  • Pestillo seguridad x 2: US$300

  • Apoyacabeza jacuzzi x 2: US$90

  • Marcelo pedido final: US$9.200

  • Ramon varios: US$2.000

  • Materiales (corralón y kintex): US$550

  • Tapa cesto: US$120

  • Extra SUM: US$4.478

Resumen financiero de las refacciones de Manuel Adorni

  • Costo Total de la Obra: 245.929

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