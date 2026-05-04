Marcela Pagano pidió la detención de Adorni y lo acusó de presionar a un testigo por WhatsApp

La diputada nacional Marcela Pagano reclamó este lunes la detención del jefe de Gabinete, Manuel Adorn i , en el marco de la causa que investiga al funcionario por supuesto enriquecimiento ilícito. La legisladora lo acusó de haber contactado a un testigo por WhatsApp para presionarlo y ofrecerle beneficios a cambio de modificar su declaración judicial.

Pagano dio a conocer el pedido a través de su cuenta de X. "Acabo de solicitar la detención de @madorni por apretar a un testigo a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración", escribió la diputada.

En el mismo mensaje, calificó la maniobra como "un claro entorpecimiento de la investigación" y reclamó que se aplique la doctrina Irurzun , una figura jurídica que permite mantener detenidos a funcionarios o exfuncionarios bajo investigación, bajo el argumento de que su poder residual podría obstaculizar el avance de la causa.

Esa doctrina fue utilizada de manera extensiva durante los procesos contra exintegrantes del kirchnerismo entre 2017 y 2018. El testigo al que aludió Pagano sería el contratista Matías Tabar, la figura central de la última jornada en los tribunales de Comodoro Py.

Acabo de solicitar la detención de @madorni por apretar a un testigo a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración. Esto es un claro entorpecimiento de la investigación y debe aplicarse la doctrina IRURZUN. pic.twitter.com/Yzl7iqWr8h

Quién es Tabar y qué declaró ante la Justicia

Tabar declaró este lunes ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, encargado de la investigación. Según la información publicada por La Nación, el contratista afirmó que cobró 245.000 dólares en efectivo por las obras realizadas en la casa que el jefe de Gabinete tiene en el country Indio Cua, ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con el mismo medio, el testimonio fue brindado entre las 10.30 y las 13.30 y quedó registrado en video. Estuvieron presentes el fiscal Pollicita y Matías Ledesma, abogado defensor de Adorni.

Qué obras se hicieron y cómo se pagaron, según el testigo

Tabar detalló ante la Justicia en qué consistieron las refacciones de la vivienda, que tiene una superficie de 400 metros cuadrados. Según consigna La Nación, los trabajos incluyeron:

Pisos y paredes nuevas

Una pileta

Una cascada en el jardín

Muebles de cocina

Artefactos de baño

El punto más sensible de la declaración tiene que ver con la modalidad del pago. El contratista sostuvo que recibió el dinero en mano, entregado por el propio Adorni, y que la operación se hizo sin emisión de factura por el trabajo realizado, según las fuentes judiciales citadas por La Nación.

La versión del entorno de Adorni

Desde el círculo cercano al jefe de Gabinete rechazaron la cifra mencionada por el testigo. Consultados por La Nación, voceros allegados al funcionario sostuvieron que "ese no es el monto" que se pagó por la refacción y anticiparon que pedirán una pericia: "Cualquiera que conozca la casa sabe que no vale ese dinero", aseguraron.

Según los datos que se conocieron previamente, Adorni habría pagado 120.000 dólares por la propiedad. La vivienda, además, no había sido declarada originalmente ante la Oficina Anticorrupción y fue incorporada con posterioridad a su declaración jurada patrimonial.

El cuadro de situación

El pedido de detención formulado por Pagano agrega un nivel adicional de tensión a una causa que ya venía escalando dentro del oficialismo. La legisladora, que llegó a la Cámara baja en las filas de La Libertad Avanza, mantiene desde hace meses una relación distante con el núcleo duro del Gobierno.

El expediente quedó ahora pendiente de los próximos movimientos del fiscal Pollicita, quien deberá evaluar tanto el contenido de la declaración de Tabar como la denuncia formulada por la diputada por el supuesto contacto vía WhatsApp.