El Gobierno busca reordenar la agenda y habrá reunión de Gabinete en la Casa Rosada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , citó a todos los ministros del Gobierno nacional a una reunión en la Casa Rosada. Será este viernes a las 14 en el Salón Eva Perón y marcará el primer encuentro con la totalidad del Gabinete desde que tomó impulso la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

La convocatoria llega en un momento delicado para la administración libertaria, que viene de atravesar varias semanas marcadas por dificultades políticas y judiciales. La Casa Rosada busca, con este movimiento, recuperar terreno en la agenda y mostrar funcionamiento institucional aceitado puertas adentro.

Según fuentes oficiales, la expectativa es que estén presentes todos los titulares de cartera. Lo que todavía no se confirmó es si también participará el propio Javier Milei. El Presidente tiene previsto viajar este miércoles a Estados Unidos, donde será orador en el Instituto Milken, y su agenda condicionará la posibilidad de que encabece la reunión.

El antecedente más cercano fue en abril pasado. En aquella oportunidad, el propio Milei lideró el encuentro y aprovechó para ratificar públicamente su respaldo a Adorni, que ya entonces estaba bajo la lupa de la Justicia.

El cónclave se da en paralelo al avance de la investigación que tiene como protagonista al jefe de Gabinete. La causa, que indaga sobre un posible enriquecimiento ilícito, sumó en los últimos días un capítulo de alto impacto: la declaración del contratista Matías Tabar, que aseguró ante la Justicia haber recibido 245.000 dólares en efectivo por las refacciones realizadas en la casa que Adorni tiene en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Ese expediente, junto con otros frentes vinculados al patrimonio del funcionario, se convirtió en un factor que el Gobierno necesita contener mientras intenta reordenar su narrativa pública.

El otro gran motivo detrás de la convocatoria es legislativo. El Ejecutivo busca reactivar la maquinaria del Congreso para tratar de cumplir con la promesa que hizo el propio Milei el 1° de marzo, cuando al abrir las sesiones ordinarias prometió un ciclo de "nueve meses ininterrumpidos de reformas".

El Gobierno envió en total nueve proyectos. Entre los más resonantes figura la reforma electoral, que por ahora no consigue los apoyos necesarios para prosperar.

Los próximos movimientos en el Congreso

De cara a las semanas que vienen, la Casa Rosada definió un mapa con prioridades concretas. En la Cámara de Diputados, el foco está puesto en empujar el tratamiento de la Ley Hojarasca, una iniciativa que busca eliminar normativas consideradas obsoletas o redundantes.

En el Senado, en tanto, la estrategia se reparte entre dos frentes:

Avanzar con el proyecto de Propiedad Privada , donde los libertarios ya hicieron concesiones para sumar voluntades.

, donde los libertarios ya hicieron concesiones para sumar voluntades. Lograr el tratamiento de varias decenas de pliegos para jueces, defensores y fiscales que esperan definición.

Otros temas, como los proyectos vinculados a discapacidad y la reforma electoral, siguen frenados sin un horizonte claro de acuerdo.