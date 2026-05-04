El Gobierno legalizó y reguló la venta de vapeadores y productos de nicotina en Argentina

A través del Boletín Oficial, se puso fin a la prohibición de cigarrillos electrónicos, tabaco calentado y "pouches".

Desde el Ejecutivo señalaron que la prohibición previa no impidió el consumo, sino que fomentó un circuito ilegal de artículos sin trazabilidad ni control de componentes.

El escenario legal de los productos de nicotina en Argentina ha dado un giro radical. Mediante la publicación de la Resolución 549/2026 en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei estableció un marco de regulación integral que alcanza a los vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y bolsitas de nicotina (pouches).

Con esta medida, el Estado abandona el esquema prohibitivo que regía desde hace más de una década para implementar un sistema de control, fiscalización y tributación. Según informaron fuentes gubernamentales, el objetivo primordial es ordenar un mercado que, hasta hoy, operaba casi en su totalidad en la informalidad y sin controles sanitarios.

El fin del mercado informal y el contrabando Desde el Ejecutivo señalaron que la prohibición previa no impidió el consumo, sino que fomentó un circuito ilegal de artículos sin trazabilidad ni control de componentes. "Actualmente, el circuito informal domina el mercado. Se consumen de manera habitual artículos que no tributan y de los cuales se desconoce su composición real", explicaron voceros oficiales.

La nueva normativa exige a fabricantes y comerciantes:

Registro obligatorio: Ningún producto podrá comercializarse sin estar inscripto ante las autoridades.

Declaración de componentes: Control estricto sobre la concentración de nicotina y sustancias permitidas.

Trazabilidad y calidad: Estándares de fabricación para garantizar la seguridad del consumidor. Prohibición de saborizantes: el foco en los adolescentes Un punto central de la Resolución 549/2026 es la eliminación de saborizantes en los vapeadores. Los expertos en salud identifican a los sabores dulces y frutales como el principal "gancho" para el inicio del consumo en menores de edad. Con esta restricción, el Gobierno busca formalizar el mercado para adultos mientras intenta blindar el acceso a los jóvenes.