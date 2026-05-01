Convocan a nuevos aspirantes para el Cuerpo de Guardaparques Nacionales
El Gobierno anunció una nueva convocatoria para formar parte del nuevo Cuerpo de Guardaparques a nivel nacional.
El Gobierno nacional anunció la apertura de una nueva convocatoria para ingresar al Cuerpo de Guardaparques Nacionales, en el marco de un proceso de selección público destinado a reforzar la protección de las áreas protegidas. La medida se dio a conocer este jueves y explicaron los detalles para acceder.
La iniciativa, impulsada por la Administración de Parques Nacionales, apunta a incorporar personal mediante un esquema que contempla distintas etapas de evaluación, incluyendo antecedentes, exámenes de conocimientos y aptitud física, además de un curso de formación obligatorio.
Cómo formar parte del Cuerpo de Guardaparques
Según se informó en el sitio oficial, el ingreso se organiza en diferentes agrupamientos, entre ellos el técnico y el de conservación territorial, de acuerdo a las funciones a desempeñar dentro del sistema.
Los aspirantes deberán cumplir requisitos generales como contar con nacionalidad argentina, formación educativa acorde al perfil y condiciones físicas adecuadas, además de superar todas las instancias del proceso de selección.
El rol de los guardaparques incluye tareas de protección de la biodiversidad, control y vigilancia en áreas naturales, educación ambiental y acompañamiento de actividades de investigación y turismo sustentable, en línea con los objetivos de conservación del sistema nacional de áreas protegidas.