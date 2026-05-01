Convocan a nuevos aspirantes para el Cuerpo de Guardaparques Nacionales

El Gobierno anunció una nueva convocatoria para formar parte del nuevo Cuerpo de Guardaparques a nivel nacional.

El Gobierno nacional anunció la apertura de una nueva convocatoria para ingresar al Cuerpo de Guardaparques Nacionales, en el marco de un proceso de selección público destinado a reforzar la protección de las áreas protegidas. La medida se dio a conocer este jueves y explicaron los detalles para acceder.

La iniciativa, impulsada por la Administración de Parques Nacionales, apunta a incorporar personal mediante un esquema que contempla distintas etapas de evaluación, incluyendo antecedentes, exámenes de conocimientos y aptitud física, además de un curso de formación obligatorio.

horcones aguas servidas guardaparques (2).JPG Guardaparques en la zona de Horcones en Mendoza. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Cómo formar parte del Cuerpo de Guardaparques Según se informó en el sitio oficial, el ingreso se organiza en diferentes agrupamientos, entre ellos el técnico y el de conservación territorial, de acuerdo a las funciones a desempeñar dentro del sistema.

Los aspirantes deberán cumplir requisitos generales como contar con nacionalidad argentina, formación educativa acorde al perfil y condiciones físicas adecuadas, además de superar todas las instancias del proceso de selección.