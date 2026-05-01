El gigante sueco confirmó su llegada a Argentina y ya puso fecha para abrir su primer local

Después de años en los que muchos argentinos solo podían comprar sus prendas en viajes al exterior o a través de canales alternativos, H&M puso fecha para su llegada formal al país. La gigante cadena sueca confirmó que abrirá su primera tienda en Argentina durante 2027, como parte de una estrategia de expansión en América Latina que ya incluye varios mercados de la región.

El anuncio fue realizado por el propio grupo el 24 de abril de 2026 y marca un movimiento fuerte dentro del negocio local de la moda, en un contexto en el que varias marcas internacionales vuelven a mirar al país.

La compañía informó que el desembarco se realizará junto a Hola Moda , su socio franquiciado. Por ahora, H&M no comunicó cuál será la ubicación exacta del primer local ni en qué ciudad se inaugurará. Sin embargo, antes del anuncio oficial, trascendió que la firma mantenía conversaciones para abrir en un shopping porteño y que Alto Palermo figuraba entre las ubicaciones con mayor potencial para el formato que busca la marca. Ese dato todavía no fue confirmado por la empresa, por lo que la única certeza oficial es el año de apertura: 2027.

La llegada de H&M no es un movimiento aislado. La marca ya tenía una presencia muy reconocida entre los consumidores argentinos por sus tiendas en Chile, Uruguay, Europa y Estados Unidos. Su propuesta combina indumentaria para mujeres, hombres y niños, colecciones de alta rotación y precios que, en muchos mercados, la ubican dentro del segmento de moda accesible. Para el público local, el desembarco abre una expectativa concreta: acceder a la marca sin depender de viajes, compras informales o prendas sueltas en locales multimarca.

Una expansión regional con foco en América Latina

H&M abrió su primera tienda latinoamericana en México en 2012. Desde entonces, extendió su presencia a Brasil, El Salvador, Perú, Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá y Venezuela. La empresa también prevé inaugurar su primer local en Paraguay durante la segunda mitad de 2026. Con Argentina, el grupo sumará su país número 15 en América Latina con tiendas físicas de la marca.

Daniel Ervér, CEO de H&M Group, destacó que el ingreso al mercado argentino forma parte de la continuidad del crecimiento regional. La compañía busca acercar su concepto de “moda y calidad al mejor precio” a más clientes del país, según el comunicado oficial. El anuncio también confirma que América Latina se transformó en una zona relevante para la firma, especialmente mientras ajusta su red global de tiendas en mercados más maduros.

Quién está detrás del desembarco

El socio elegido para Argentina es Hola Moda, una firma vinculada a Dorben Group, operador que ya trabaja con H&M en otros mercados latinoamericanos y que también distribuye marcas internacionales como CH Carolina Herrera, Tory Burch, Alo Yoga y Decathlon. Este esquema permite a la cadena sueca avanzar mediante franquicias, un modelo que reduce riesgos operativos y facilita la adaptación a cada país.

La decisión llega en un momento en el que H&M reorganiza su mapa global. La compañía proyecta abrir unas 80 tiendas durante 2026 y cerrar alrededor de 160, con foco en mejorar la rentabilidad y priorizar mercados considerados estratégicos. En ese tablero, Argentina aparece como una apuesta de crecimiento regional. Todavía falta conocer el lugar elegido, el tamaño del local y si también habrá venta online, pero la confirmación ya instaló una señal concreta: H&M finalmente tendrá tienda propia en el país.