Dongfeng, el gigante automotriz chino, desembarca en la Argentina con tres modelos de autos eléctricos

El grupo Dongfeng Motor Corporation , el gigante fabril chino creado en el año 1968 por el mismísimo Mao Tse Tung, realizó su ingreso formal al negocio de autos eléctricos particulares en la Argentina, en una jugada que combina oportunidades por cupos de importación sin arancel y una estrategia global de expansión basada en la electrificación.

El desembarco se realizó a través del importador Famly que asumió la representación de la marca para el mercado local (y que representa en Argentina también a Jetour y KYC). El royecto contempla el despliegue progresivo de gama, red comercial y servicios, con el objetivo de posicionar a la compañía como un actor relevante dentro del proceso de transformación que atraviesa la industria automotriz en el país y la región.

Famly Argentina es una empresa familiar de capitales 100% argentinos dedicada a la representación y desarrollo de marcas automotrices, particularmente de origen asiático.

El lanzamiento oficial realizado este 16 de abril mostró una gama inicial compuesta por tres modelos: el hatchback eléctrico Box que se venderá a US$ 29.000 por unidad, y los SUV híbridos Mage y Huge que se comercializarán en US$ 34.400 y US$ 36.700 respectivamente.

La marca ya está presente en el mercado argentino con utilitarios desde el año 2016, (con otros representantes comerciales), pero es la primera vez que se importan autos en el país.

Juan Deverill, CEO de Famly, señala que la apuesta por la marca se basa en la excelencia de los productos que ofrecen, pero que además tienen un excelente precio de mercado y son muy competitivos.

Uno de los factores clave detrás de la llegada de Dongfeng es el esquema de beneficios para autos eléctricos e híbridos que acceden a reducciones o eliminación de aranceles de importación, lo que recorta significativamente el precio final en dólares. Desde Famly dicen que la importación para este año es de 1236 vehículos que cuentan con el arancel cero.

La preventa se lanza esta semana en un grupo selecto de concesionarios, que no superarán los diez, distribuidos en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Aunque Paula Cavicchioli, directora de Famly, cuenta que las consultas están a la orden del día y esperan que en poco tiempo se complete la venta de la primer partida importadora.

Desde el grupo importador ponen el foco en el servicio de posventa como uno de los principales diferenciales que ofrecerá la marca.

La llegada a la Argentina se produce tras los éxitos en la región, fundamentalmente Uruguay, como también en Colombia, Ecuador.

Un gigante chino fundado por Mao

Dongfeng es una de las empresas gigantes de autos en China y la que lidera el mercado allí. Produce autos livianos, pesados, y material bélico para el Estado. Es reconocida por sus asociaciones con diversas empresas y por desarrollar tecnología para terceros. "Muchas de las tecnologías que están presentes en los autos que se venderán en la Argentina están presentes en otras marcas europeas y japonesas", cuenta Deverill.

La marca fabrica únicamente en China y cuenta con distribuidores en los cinco continentes.

Tecnología MachPower

La llegada de Dongfeng a Argentina introduce la arquitectura de propulsión avanzada denominada MachPower. Esta tecnología redefine la hibridación al gestionar de manera inteligente múltiples flujos de energía (serie, paralelo y power split), optimizando en tiempo real la interacción entre el motor térmico y el eléctrico.

Los modelos:

Dongfeng MAGE HEV

Dongfeng Mage

El Dongfeng MAGE HEV es un SUV compacto electrificado híbrido. Gracias al sistema MachPower, alcanza una potencia combinada de 292 CV, posicionándose como una de las opciones más potentes de su categoría. Supera los 1000 km de autonomía combinada (WLTC), ideal tanto para uso urbano como para viajes largos sin depender de carga constante.

Incorpora una transmisión híbrida de 4 marchas (4DHT) y un torque combinado de 540 Nm, ofreciendo aceleración suave y respuesta inmediata.

Cuenta con pantalla táctil vertical de 13.2”, conducción autónoma nivel 2 y asistencias ADAS como Control de Crucero Adaptativo (ACC), Frenado Autónomo de Emergencia (AEB) y Aviso de Colisión Frontal (FCW).

Dongfeng HUGE HEV

Dongfeng Huge

El Dongfeng HUGE HEV es un SUV de mayor tamaño que también cuenta con el sistema híbrido MachPower. Ofrece una potencia de 245 CV y utiliza tres modos de conducción (serie, paralelo y combinado) para optimizar la eficiencia y permitir una conducción silenciosa en modo eléctrico a baja velocidad.

Incluye asistencias avanzadas como manejo en autopista (HWA-SL), control de crucero adaptativo con Stop & Go y cámara 540°.

A bordo cuenta con amplia distancia entre ejes y asiento delantero tipo “business class” con apoyapiés, diseñado para maximizar el confort de todos los ocupantes.

Dongfeng BOX EVE

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Es un modelo totalmente eléctrico pensado para la movilidad urbana, desarrollado sobre una plataforma eléctrica desde su origen. Tiene un Motor de 95 CV (70 kW) y 160 Nm de torque, ideal para un manejo ágil y con bajo mantenimiento. La batería es de 43.9 kWh con más de 310 km de autonomía (WLTC). Permite carga rápida del 30% al 80% en aproximadamente 30 minutos.