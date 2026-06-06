El jugador premium que llega a Mendoza para disputarle a China el boom de autos eléctricos

La electromovilidad dejó de ser una promesa para convertirse en uno de los fenómenos más dinámicos del mercado automotor argentino . Impulsados por la apertura de las importaciones, la reducción de aranceles para determinados vehículos electrificados y el desembarco de nuevas marcas, los patentamientos de autos híbridos y eléctricos alcanzaron niveles récord durante 2025, consolidando una tendencia que venía ganando fuerza desde la pospandemia. Incluso, los números en los primeros meses de este año que prometen un registro nunca antes visto en el país.

En ese escenario, las automotrices chinas emergieron como las grandes protagonistas de esta transformación . Con una oferta cada vez más amplia de vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos puros, fabricantes que hasta hace pocos años eran prácticamente desconocidos para el consumidor local comenzaron a ganar terreno en distintas provincias, incluída Mendoza.

Pero la plaza mendocina ha roto la supremacía china con un nuevo jugador. Es que en los últimos días se conoció que Grupo Presidente comenzó con la preventa exclusiva de Lynk & Co , marca escandinava de autos premium que llegará a Argentina con tres modelos de tecnología híbrida enchufable (PHEV).

La compañía fundada en 2016 en Gotemburgo, Suecia, nació como un proyecto global que combina ingeniería y diseño europeo con respaldo industrial global y una fuerte integración digital en el vehículo. “En Presidente trabajamos con una visión clara: impulsar la llegada al oeste argentino de las marcas más innovadoras del mundo, uniendo más de 50 años de trayectoria con la movilidad más avanzada del mercado global”, aseguraron desde el grupo liderado por la familia Groisman.

El boom de la electromovilidad

Los números de la electro movilidad son contundentes. Si tomamos como referencia las cifras oficiales elaboradas por el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA) de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, la electromovilidad atraviesa su período de mayor expansión histórica en el país, aunque todavía representa una porción reducida del mercado automotor total.

En 2024 se patentaron 14.175 vehículos con motorización alternativa (híbridos, híbridos enchufables, mild hybrid y eléctricos puros), un crecimiento del 48% respecto de 2023. Para 2025 el mercado prácticamente se duplicó, alcanzando 26.632 unidades, el mayor registro desde que estas tecnologías comenzaron a comercializarse en Argentina.

En tanto, en 2026 el salto en la cantidad de patentamientos ha sido aún mayor. Solo en el primer trimestre del año se han patentado 19.867 vehículos de este tipo, lo que representa un aumento de 313,2% contra el mismo periodo del año anterior.

De la mano con el aumento de la demanda los concesionarios han diversificado su oferta. El mercado argentino pasó de 35 modelos en el 2021 a 81 modelos en 2025. Para este año, la diversidad de opciones ha llegado al momento a 121 modelos. Esta expansión fue impulsada principalmente por la llegada de nuevas marcas chinas y por las medidas de reducción arancelaria para vehículos electrificados importados.

Lynk autos híbridos 2

Por qué crece el mercado de los autos eléctricos

Aunque el crecimiento es muy acelerado, Argentina todavía se encuentra en una etapa temprana de adopción. Con una participación del 4,6% sobre el total de patentamientos en 2025, la penetración de la electromovilidad sigue muy por debajo de otros mercados de la región como Uruguay, donde los vehículos eléctricos ya alcanzan participaciones de dos dígitos, o mercados más sólidos como Brasil, Europa o Estados Unidos.

De todos modos, este crecimiento no ha sido casual y puede explicarse en varios motivos. Por un lado, la tendencia mundial sobre la sustentabilidad que está cada vez más presente en la sociedad, un fenómeno al que ni Mendoza ni Argentina escapan, con un creciente grado de conciencia sobre el impacto de la combustión en el medio ambiente y la huella de carbono.

Por el otro, sin dudas el más determinante para este crecimiento, encontramos el factor económico. Es que desde 2025 en Argentina se eliminó el Derecho de Importación Extrazona (DIE), que normalmente es del 35%, para determinados vehículos eléctricos, híbridos e impulsados por hidrógeno. El beneficio rige por un cupo de hasta 50.000 unidades anuales durante cinco años y ha logrado que este tipo de autos tengan un precio más competitivo en el mercado.

Las condiciones para poder acceder a este beneficio es un valor FOB máximo de US$ 16.000 aplicable a vehículos eléctricos puros (BEV), híbridos (HEV y PHEV) y de hidrógeno con un cupo asignado por el Gobierno nacional a terminales e importadores.