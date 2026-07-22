Tras caer en junio, el precio de Bitcoin se encamina a cerrar julio en positivo

Bitcoin muestra una recuperación en julio tras un junio negativo, pero el panorama anual sigue siendo adverso con una pérdida acumulada del 21,3%.

Tras cerrar con una caída de 13% en junio, el precio de Bitcoin volvió a superar los US$60.000 en julio. Pero la mayoría criptomoneda del mercado aún cae más de un 20% en lo que va del año.

El precio del criptoactivo opera a US$66.000 y refleja una suba en lo que va de julio del más de 13%. Pero en el año todavía opera con una caída de 21,3%.

La razones detrás del movimiento de Bitcoin "Lo que estamos viendo no es un rally aislado, sino la combinación de varias señales macro que en conjunto mejoran el apetito de riesgo. La desaceleración de la inflación en Estados Unidos le da más margen a la Fed para bajar tasas o, al menos, sostener una postura menos restrictiva. Y eso se nota rápido en el mercado: cuando bajan las expectativas de suba de tasas, sube el apetito por activos sin rendimiento como Bitcoin, porque cae el costo de oportunidad de estar afuera de los bonos", señaló Patricio Mesri, Country Manager para América Latina de BYBIT.

Y agregó: "Más allá del movimiento de corto plazo, esto confirma algo que venimos remarcando hace tiempo: Bitcoin ya cotiza como un activo macro más, no solo como un activo cripto. Responde a flujos institucionales, a los ETFs spot y a las decisiones de política monetaria global tanto como a la dinámica propia del ecosistema. Esa correlación cada vez más estrecha con el resto de los mercados tradicionales es una de las señales más claras de que el activo maduró".

Bitcoin en lo que va de 2026 La cotización de Bitcoin arrastraba una tendencia bajista desde el último trimestre del año pasado. Las variaciones mensuales este año fueron: enero (-10,1%), febrero (-14,7%), marzo (+1,8%), abril (+11,8%), mayo (-3,5%) y junio (-20,4%).