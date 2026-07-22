Tras caer en junio, el precio de Bitcoin se encamina a cerrar julio en positivo
Bitcoin muestra una recuperación en julio tras un junio negativo, pero el panorama anual sigue siendo adverso con una pérdida acumulada del 21,3%.
Tras cerrar con una caída de 13% en junio, el precio de Bitcoin volvió a superar los US$60.000 en julio. Pero la mayoría criptomoneda del mercado aún cae más de un 20% en lo que va del año.
El precio del criptoactivo opera a US$66.000 y refleja una suba en lo que va de julio del más de 13%. Pero en el año todavía opera con una caída de 21,3%.
La razones detrás del movimiento de Bitcoin
"Lo que estamos viendo no es un rally aislado, sino la combinación de varias señales macro que en conjunto mejoran el apetito de riesgo. La desaceleración de la inflación en Estados Unidos le da más margen a la Fed para bajar tasas o, al menos, sostener una postura menos restrictiva. Y eso se nota rápido en el mercado: cuando bajan las expectativas de suba de tasas, sube el apetito por activos sin rendimiento como Bitcoin, porque cae el costo de oportunidad de estar afuera de los bonos", señaló Patricio Mesri, Country Manager para América Latina de BYBIT.
Y agregó: "Más allá del movimiento de corto plazo, esto confirma algo que venimos remarcando hace tiempo: Bitcoin ya cotiza como un activo macro más, no solo como un activo cripto. Responde a flujos institucionales, a los ETFs spot y a las decisiones de política monetaria global tanto como a la dinámica propia del ecosistema. Esa correlación cada vez más estrecha con el resto de los mercados tradicionales es una de las señales más claras de que el activo maduró".
Bitcoin en lo que va de 2026
La cotización de Bitcoin arrastraba una tendencia bajista desde el último trimestre del año pasado. Las variaciones mensuales este año fueron: enero (-10,1%), febrero (-14,7%), marzo (+1,8%), abril (+11,8%), mayo (-3,5%) y junio (-20,4%).
Bitcoin en 2025
En 2025, el precio de Bitcoin frustró a los inversores frente a las expectativas volcadas por los especialistas. El año pasado cerró con una caída cercana al 8%.
En diciembre de 2025 cerró en torno a US$88.000, frente a unos US$95.000 de diciembre de 2024. De esta manera, y por primera vez en su historia, el activo termina el último año del ciclo del halving con perdidas.