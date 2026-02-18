Autos eléctricos en Mendoza: precios, autonomía y lo que hay que saber de esta revolución sustentable

Mendoza está a la puertas de una transformación silenciosa pero imparable en sus calles. Por primera vez, desembarca en la provincia una flota de autos eléctricos e híbridos de última generación que prometen redefinir el transporte urbano. Esta transición hacia la electromovilidad no solo responde a una tendencia global de sustentabilidad , sino que propone una solución concreta ante los constantes aumentos de los combustibles tradicionales, posicionando a la región como un polo de innovación en el interior del país.

Según Juan Manuel Sales, especialista del sector, el perfil del conductor mendocino ha evolucionado notablemente. Mientras que hasta hace poco existía cierta reticencia, hoy el usuario tiene mayor información y podría dar el paso hacia los sistemas híbridos sin temor. Sin embargo, la gran novedad radica en los modelos 100% eléctricos, que ya ofrecen una autonomía cercana a los 400 kilómetros, permitiendo cubrir los trayectos habituales de una semana entera en la ciudad con una sola carga de batería.

Uno de los mayores interrogantes que surge entre los mendocinos es la infraestructura de carga. Ante la falta de estaciones públicas masivas, la solución actual es tan práctica como doméstica. "Es muy sencillo, como cargar tu celular. Lo enchufás a la corriente de tu casa y en 8 o 10 horas se completa la batería", explicó Juan Manuel. Esta modalidad de carga nocturna permite que el auto esté listo cada mañana, optimizando los tiempos del usuario sin depender de terceros.

El impacto económico es, quizás, el argumento más sólido para este cambio de paradigma. Se estima que el ahorro en costos operativos y de mantenimiento respecto a un vehículo a combustión se ubica entre el 80% y el 90%. En el contexto actual, la factura de energía eléctrica por el consumo de un vehículo es significativamente más baja que el costo de llenar un tanque de nafta para recorrer la misma distancia, lo que convierte a estos modelos en una inversión inteligente a mediano plazo.

Para quienes aún no se sienten listos para abandonar totalmente el motor térmico, los modelos híbridos enchufables aparecen como la transición ideal. Estas unidades combinan un motor convencional con uno eléctrico, ofreciendo una autonomía independiente de unos 100 kilómetros en modo puramente eléctrico. Esta versatilidad permite realizar todos los trámites diarios y el traslado escolar sin gastar una gota de combustible, reservando el motor a nafta solo para viajes largos o contingencias.

La palabra de un experto en autos eléctricos

Entrevista Grupo Lorenzo, autos JAC eléctricos Milagros Lostes - MDZ

El futuro inmediato para Mendoza es prometedor. Se proyecta que, en el corto y mediano plazo, los puntos de carga rápida comiencen a aparecer en los lugares de tránsito habitual de los mendocinos, como centros comerciales y estaciones de servicio estratégicas. Esta expansión de la red de infraestructura será el catalizador final para que la movilidad eléctrica deje de ser una curiosidad tecnológica y se convierta en el estándar de las familias locales.

Hoy el EV 30X tiene una autonomía media de 400 kilómetros. Sales plantea un argumento claro: “Cargar un vehículo eléctrico cuesta apenas el 10% de lo que implica llenar un tanque de combustible. A eso se suman los beneficios impositivos que ofrecen este tipo de unidades, que terminan marcando una diferencia real. Hoy, con una carga domiciliaria de unas 8 horas —utilizando la misma red eléctrica con la que se conecta cualquier dispositivo del hogar—, un usuario puede cubrir una semana de movilidad con un uso moderado”.

autos electricos carga cargadores goldstein (31) El ahorro en mantenimiento y energía puede reducir los costos mensuales de transporte hasta en un 90%. ALF PONCE MERCADO / MDZ

En definitiva, la llegada de estos vehículos marca el fin de la era de la incertidumbre en la provincia. Con la posibilidad de "repostar" en el garaje de casa y un costo por kilómetro drásticamente inferior al actual, Mendoza se encamina hacia un modelo de transporte más limpio, eficiente y, sobre todo, acorde a las exigencias de la economía moderna.

Los precios que se manejan

En el segmento de eléctricos, Juan Manuel contó que los modelos que más vende son el EU5 de BAIC y el EV 30X de JAC Motors. En cuanto a los híbridos, se destacan el BJ30 (disponible en versiones 4x2 y 4x4) y el JS6 híbrido. En materia de valores, la marca apuesta a un posicionamiento competitivo dentro del universo premium: los eléctricos se ubican entre los 27.000 y 30.000 dólares, mientras que los híbridos parten desde los 33.500 y alcanzan los 42.500 dólares, según configuración.