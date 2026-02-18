El look de Máxima Zorreguieta: la acusaron de vestirse muy británica

La Reina Máxima de Holanda lució por séptima vez su diseño de pata de gallo en una visita social. Mirá las fotos en la nota.

En una agenda llena de compromisos sociales, Máxima Zorreguieta optó por una fórmula que rara vez falla: recurrir a su fondo de armario. Para visitar un albergue de personas sin hogar, eligió un vestido que ya había lucido en seis ocasiones anteriores, mostrando su postura a favor de la reutilización consciente.

El diseño, de Natan, presentaba un estampado de cuadros con pata de gallo marrón, de clara inspiración británica. Con lazada al cuello y largo por debajo de la rodilla, el vestido combinó una buena dosis de clasicismo y actualidad. Lo había estrenado en 2020 en Ámsterdam, en una cita con sanitarios para hablar del coronavirus, y desde entonces se convirtió en su comodín.

Para esta visita centrada en el apoyo a ciudadanos desfavorecidos y en la colaboración entre sanitarios y la cadena de suministro, Máxima apostó por un estilismo elegante al que sumó unas botas de piel burdeos de Gianvito Rossi.

El bolso, también en tono burdeos y firmado por Natan, es un accesorio que comparte con frecuencia con su hija mayor, Amalia, la princesa heredera.