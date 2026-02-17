Emilia Mernes anunció el remix de JETSKI con un look que es un fuego

No te pierdas todas las fotos y detalles del outfit de Emilia Mernes que acompañó su apuesta en Brasil.

Emilia Mernes anunció el remix de “JETSKI” con una transformación estética que acompañó el momento. La colaboración con Pedro Sampaio, en la que también participaron MC Meno K y Melody, amplificó su presencia en el mercado brasileño y generó una gran conversación en redes.

La versión original del tema fue uno de los mayores éxitos del verano en Brasil, alcanzando el puesto #1 en Spotify Brasil y liderando también los rankings de Apple Music, Deezer y YouTube, además de superar los 135 millones de reproducciones en apenas dos meses. En ese contexto, el remix proyecta el alcance hacia otros países para agrandar la visibilidad de Emilia.

La artista expresó: “Estoy muy feliz de que Pedro me haya invitado a participar en el remix de JETSKI, un éxito en Brasil. Adoro la cultura brasileña y siempre es un placer compartir música con artistas tan queridos. No puedo esperar para presentarla en vivo junto a Pedro, MC MenoK y Melody”.

Para presentar la novedad, se mostró con un look impactante de bikini a cuadros en tonos celestes como pieza central, combinado con una chaqueta de peluche sintético que generó un contraste visual fuerte.

A esto, le sumó stickers en forma de estrellas sobre la piel, y un sombrero oversize con diseño de matrícula de Nueva York y la palabra “Vaquera”.