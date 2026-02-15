El look cómodo y sofisticado de Pampita en Orlando que podés copiar

Pampita lució un denim setentoso en un paseo por los parques de Disney. No te pierdas la foto para inspirarte.

Pampita se mostró paseando por Orlando, donde recorrió los parques de Disney y Universal Studios junto a sus hijos. Para la ocasión, eligió un conjunto práctico, pero con ese sello personal que tanto la distingue.

La prenda estrella de su look fue un jean flare de tiro medio en azul clásico con efecto lavado. El corte estaba ajustado hasta la rodilla y ensanchado hacia el bajo, retomando la estética de los años 70. Este tipo de pantalón ha vuelto a posicionarse como uno de los “must” del año, ya que genera un efecto visual de piernas más largas.

Ese toque retro no se sintió forzado, debio a que Pampita lo integró con naturalidad, demostrando que el flare puede convivir con espacios como un parque temático sin perder lo sofisticado.

Para completar el outfit, sumó un sweater blanco con cuello alto amplio y una especie de faja que le marcó la silueta a la altura de la cadera. En los pies, optó por unos zapatos en tono chocolate, que le dieron calidez al estilismo sin romper la coherencia del conjunto.