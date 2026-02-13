Adriana Lima revolucionó Buenos Aires con su look lencero para Victoria's Secret

Todos los detalles del look que llevó Adriana Lima en su visita exprés que sacudió la moda local. ¡Mirá las fotos!

Buenos Aires se revolucionó por unas horas con la llegada de Adriana Lima. La supermodelo brasileña, histórica figura de los “ángeles” de Victoria’s Secret, visitó la ciudad por menos de 48 horas, pero ese breve paso alcanzó para sacudir el mundo fashion local.

El motivo fue el evento exclusivo “Very VS Valentines”, organizado para celebrar el desembarco oficial de la firma en Argentina y anticipar la temporada de San Valentín con un encuentro cercano junto a fanáticos y modelos locales.

El estilismo de Adriana giró en torno a un vestido lencero de satén color chocolate, de corte midi y caída líquida, que abrazó su silueta con una precisión impecable. El diseño presentó breteles finísimos y un escote recto intervenido por un delicado encaje fucsia que asomó sutilmente, generando un contraste que rompió la monocromía del marrón profundo y le dio una cuota de sensualidad medida. El vestido se ajustó al torso y cayó recto hasta media pierna, logrando ese equilibrio entre insinuar y sugerir que definió su look.

En términos de accesorios, la modelo llevó una mini handbag estructurada en rojo intenso, que funcionó como una especie de golpe de color que elevó la propuesta. Para los pies, eligió unos zapatos clásicos en tono oscuro que mantuvieron la armonía cromática del conjunto, permitiendo que el foco permaneciera en la textura satinada y el juego de encaje del escote.