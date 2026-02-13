Zaira Nara reemplazó sus jeans por otra prenda: mirá el look que eligió

Zaira Nara mostró un diseño negro y relajado que marcó la diferencia en sus días de playa. ¡Mirá la foto de su look!

Zaira Nara esta vez apostó por un look street comfy que se alejó del clásico jean y puso en primer plano una prenda bastante inesperada.

En plena temporada de verano, cuando el calor suele condicionar las elecciones de vestuario, decidió desafiar la lógica y mostró un maxi pantalón deportivo. El diseño era de tiro bajo y total black, con una impronta que recordó al estilo baggy que suele elegir para estilismos relajados.

Sin embargo, el diferencial estuvo en la textura, puesto que la tela parecía de jogging, lo que añadió a su carácter deportivo y versátil, mostrando que el maxi pantalón puede funcionar tanto para planes informales como para una jornada más activa en la ciudad.

Zaira compartió el look en un dump de sus días en la playa, donde se mostró probándose prendas en una de sus marcas favoritas de Punta del Este. Finalmente, para equilibrar la silueta amplia del pantalón, lo combinó con una shirt white con pequeños estampados negros.