El conjunto de transparencias que eligió Zaira Nara para el verano: mirá e inspirate

Mirá cómo usar transparencias y capas con estilo. No te pierdas los detalles del look de verano de Zaira Nara.

Zaira Nara volvió a destacarse en Punta del Este con una apuesta que funciona tanto de día como de noche. Eligió un conjunto donde las capas y las texturas fueron las verdaderas protagonistas.

El look se construyó a partir de un top negro, combinado con una mini negra elastizada de tiro alto que sirvió como base estructural. Por encima, sumó una pollera transparente con estampado de lunares, generando un efecto de superposición que le dio una linda profundidad visual.

La transparencia permitió que la mini se insinuara debajo, creando un contraste interesante entre la tela sólida y la liviandad del material translúcido.

Para completar el look, Zaira eligió borcegos, un calzado robusto que funcionó como un contrapunto funcional, lo que equilibró la delicadeza del conjunto. En cuanto a los accesorios, lució un reloj dorado de pulsera metálica y collar de mostacillas oscuras.