Así fue el despampanante look de Pampita con el que brilló en Punta del Este

Mirá el look más fashionista de Pampita este verano. No te pierdas todos los detalles y fotos en la nota.

Pampita volvió a marcar el pulso de la moda nocturna en Punta del Este en una de las noches más comentadas de la temporada. Entre la arena y las palmeras, apostó por un total look en tono terracota. La elección se alejó de los clásicos blanco o negro y se inclinó hacia la gama de los neutros cálidos.

El estilismo estuvo compuesto por un top halter fruncido, ajustado al cuerpo, con cuello alto y espalda completamente descubierta. El frunce central le dio un toque artesanal que regresó con fuerza esta temporada, Además, la prenda dejó el abdomen al descubierto.

La parte inferior acompañó con una falda larga al tono, de caída fluida y silueta recta. El largo maxi equilibró el efecto sensual del top y mostró que las siluetas alargadas continúan en lo alto.

Para concluír, Pampita sumó unos accesorios en fibras naturales, como un bolso de rafia estructurado con asas rígidas, y completó con brazaletes metálicos y unos aros discretos.