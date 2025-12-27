Navidad fashion: el look rojo de Jésica Cirio que arrasó en Instagram

No te pierdas el video de Jésica Cirio y su look navideño que conquistó a sus seguidores. Todos los detalles en la nota.

La Nochebuena encontró a Jésica Cirio una vez más en su rol de referente de moda. Lejos de limitarse a una foto estática, la modelo y conductora decidió compartir con sus seguidores un video en el que mostró, paso a paso, el proceso detrás del look elegido para celebrar la Navidad, en un formato ya clásico: el “get ready with me”.

Jésica apostó por un total look rojo, un color históricamente asociado a las fiestas, y eligió un body combinado con una pollera al tono, logrando una silueta estilizada, equilibrada por zapatos negros de taco alto, clásicos y atemporales.

El video no solo mostró la elección final, sino también el recorrido de elegir cada prenda, lo que convirtió al look en una experiencia compartida.

Los comentarios elogiaron la elección, destacaron la armonía del conjunto y celebraron la actitud segura con la que Jésica Cirio llevó el outfit. Lejos de imponer una mirada única, la conductora abrió el juego al intercambio y escribió: “¿Qué opinan? ¿Les gustó el look?”.