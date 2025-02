El ácido comentario de Rocío Marengo sobre Jésica Cirio en medio del escándalo con Elías Piccirillo: "Haber estado en Telefe con esos..."

Jésica Cirio ha quedado nuevamente en el ojo de la tormenta. En 2023, luego de que se viralizaran videos de Martín Insaurralde junto a Sofía Clerici en un lujoso yate en Marbella, el ex Intendente de Lomas de Zamora está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; y Cirio quedó envuelta en este escándalo. De hecho, hace pocos meses, Insaurralde argumentó que la modelo le prestó 250.000 dólares en enero de 2023 y luego un total de 2.000.000 de pesos; todo esto para justificar su patrimonio.

Por otro lado, Cirio rehizo su vida y le dio una nueva oportunidad al amor. En 2023, la influencer conoció a Elías Piccirillo, con quien, en mayo de 2024, contrajo matrimonio. Pero el esposo de la modelo también está en problemas con la Justicia, ya que fue acusado estafa y deudas millonarias. Además, se rumorea que la pareja se ha separado.

La modelo y Elías Piccirillo se casaron en mayo de 2024.

En medio de toda esta polémica, Rocío Marengo en A la Tarde se metió en el tema e hizo un ácido comentario sobre la conductora.

"Muchas veces todas tenemos como un patrón por ahí nos atraen el mismo estilo de hombre. Yo no soy psicóloga, pero pienso que cuando a las mujeres les gusta el poder, estar vinculadas a esas cosas... ¡No sé! ¡Es raro! Tuvo una suerte, porque se casó súper rápido y yo estoy hace once años y sigo, y también estoy al lado de uno de los empresarios más importantes de Argentina y no tengo necesidad de ostentar como lo hacen otras chicas del medio", expresó la bailarina.

Esto fue lo que dijo Rocío Marengo en A la Tarde sobre Jésica Cirio

"Ese no es mi estilo, yo no necesito ostentar para pertenecer, a mí me parece que se creen que son más. Tener una cartera o una pulsera de determinada marca no te hace más. Hay muchas cosas muy raras, pero como yo conozco a muchas chicas desde que empezaron, uno sabe cómo son las cosas. Pero bueno, a veces, la prensa no habla de eso y se meten con otras cosas que no son de interés nacional y eso sí lo es. Porque si Insaurralde robó o no robó, nos interesa a la gente", continuó muy picante.

"Yo veo que la cuidan mucho, pero no sé, habrá motivos para cuidarla como lo hacen. Haber estado en Telefe, el canal de la familia, con esos temas tan poco claros que tuvo, la verdad que la felicito, habla bien de ella. La cuidan en muchos programas, no hablan de ciertas cosas que a uno le gustaría saber. Los movimientos de dinero que manejan, a veces, son demasiado altos y ostentosos. Habrá trabajado mucho... porque mantiene un nivel de vida muy alto", lanzó filosa.