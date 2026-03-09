Día Internacional de la Mujer: Patricia Bullrich apuntó contra las "feministas quejosas" y Malena Pichot salió al cruce con todo
La senadora compartió un polémico mensaje en X por el Día Internacional de la Mujer, y la actriz le respondió de manera contundente.
Este domingo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, numerosas figuras públicas utilizaron sus redes sociales para compartir mensajes, reflexiones y posturas sobre la fecha. Una de ellas fue Patricia Bullrich, quien compartió una reflexión que terminó generando polémica.
A través de su cuenta de X, la Senadora Nacional expresó: "Feliz Día de la Mujer a la que labura, a la madre, a la que tiene ambición, a la que se empodera y a la que vive libre".
"Durante años nos quisieron decir cómo vivir, qué decir y qué pensar. Feministas quejosas que cancelaban, dejaban de hablarte o hasta te escupían si no pensabas como ellas", escribió la funcionaria.
"Ese tiempo quedó atrás. Viva la libertad", concluyó su mensaje Bullrich.
La publicación de la política se llenó de comentarios y cuestionamientos por parte de los internautas. Entre quienes reaccionaron al mensaje estuvo Malena Pichot, que decidió pronunciarse públicamente sobre lo que había escrito la senadora.
"Este tuit es la prueba perfecta de lo que vengo diciendo hace años: la palabra 'empoderamiento' solo la usan el enemigo o las pelotu...", expresó la actriz.