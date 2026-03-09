Día Internacional de la Mujer: Patricia Bullrich apuntó contra las "feministas quejosas" y Malena Pichot salió al cruce con todo

La senadora compartió un polémico mensaje en X por el Día Internacional de la Mujer, y la actriz le respondió de manera contundente.

Malena Pichot destrozó a Patricia Bullrich por su mensaje del Día de la Mujer.

Este domingo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, numerosas figuras públicas utilizaron sus redes sociales para compartir mensajes, reflexiones y posturas sobre la fecha. Una de ellas fue Patricia Bullrich, quien compartió una reflexión que terminó generando polémica.

A través de su cuenta de X, la Senadora Nacional expresó: "Feliz Día de la Mujer a la que labura, a la madre, a la que tiene ambición, a la que se empodera y a la que vive libre".

patricia bullrich La Senadora Nacional generó polémica con el mensaje que publicó en X. "Durante años nos quisieron decir cómo vivir, qué decir y qué pensar. Feministas quejosas que cancelaban, dejaban de hablarte o hasta te escupían si no pensabas como ellas", escribió la funcionaria.

"Ese tiempo quedó atrás. Viva la libertad", concluyó su mensaje Bullrich.

Malena Pichot X La respuesta de la actriz. Captura de pantalla X @malepichot. La publicación de la política se llenó de comentarios y cuestionamientos por parte de los internautas. Entre quienes reaccionaron al mensaje estuvo Malena Pichot, que decidió pronunciarse públicamente sobre lo que había escrito la senadora.