El programa de canal América que estrena nueva temporada y promete arrasar en el rating

El ciclo vuelve totalmetne renovado y con la expectativa de cautivar a la audiencia desde el primer minuto.

Este lunes a partir de las 16:30 vuelve a canal América un programa totalmente renovado que dejará un poco atrás a las figuras del espectáculo para centrarse en historias de personas comunes. Por supuesto que es una gran apuesta y es lo más esperado en la pantalla.

Se trata nada más y nada menos que de A la Tarde, el programa conducido por Karina Mazzocco que este año cumple cinco años al aire en la señal. La periodista estuvo en Intrusos y allí dio detalles contundentes sobre este sorpresivo giro.

"Estoy nerviosa, emocionada y entusiasmada. A la Tarde crece, se renueva y una propuesta diferente", comenzó diciendo. También dejó en claro que seguirán hablando de la farándula, pero se sumarán "historias de gente común que está del otro lado. Son historias de novelas de verdad y que le pueden pasar a cualquier persona".

El equipo de trabajo estará conformado por Luis Ventura, quien tendrá una sección especial, Luis Bremer, Débor D'Amato, Santiago Sposato, y se sumarán el abogado Roberto Castillo junto a la letrada Andrea Campbell y Esteban Mirol.