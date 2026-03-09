Guido Kaczka tuvo un explosivo debut en El Trece: el gran rating que logró

El conductor volvió a la pantalla chica con Es mi Sueño junto a Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón, Joaquín Levinton.

Guido Kaczka finalmente volvió a la pantalla de El Trece con Es mi Sueño, un ciclo de talentos renovado que atrapó a la audiencia desde el primer momento. El programa arrancó pasadas las 21:00 horas y cuenta con la participación de Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton.

En la previa del debut, el conductor dejó en claro que "la verdad es que estoy chocho con el programa, con lo bien que está. Puedo decir que van a ver algo muy, muy bueno que les va a gustar".

Finalmente, la noche llegó y Guido arrancó muy feliz el programa: "Comienza este concurso, este sueño. Miles de personas en todo el país tratando de estar acá, solo unos cientos llegaron a este escenario y hay 8 que van a ser los grandes finalistas".

El rating de Es mi Sueño fue muy positivo, ya que a las 21:40 se posicionó como el segundo programa más visto, alcanzando un total de 7 puntos de audiencia. El piso que le dejó Telenoche fue de 4,9 puntos y Guido lo mejoró de gran manera.