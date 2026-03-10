La inquietante miniserie basada en hechos reales que está en streaming y te dejará helado

En el streaming abundan las historias que parecen demasiado perturbadoras para ser verdad. Sin embargo, algunas de las series más inquietantes de los últimos años están inspiradas en hechos reales. Ese es el caso de una miniserie australiana que explora el oscuro mundo de los cultos y que no pasa desapercibida.

Se trata de The Clearing (La familia: un culto australiano), un thriller psicológico disponible en Disney+ que combina drama, misterio y terror psicológico. La serie está basada en la novela In the Clearing de J. P. Pomare y toma inspiración en un caso real que ocurrió en Australia durante la década de 1960.

The Clearing comienza con un secuestro que deja entrever la existencia de una comunidad muy particular. Allí conocemos a The Kindred, un grupo de niños vestidos de manera idéntica, con el mismo corte de cabello y comportamientos casi mecánicos. Todos viven bajo la influencia de Matria, el nombre con el que llaman a la mujer que dirige el grupo.

Esa figura es Adrienne, la carismática y enigmática líder de la secta. Siempre vestida de blanco y con una presencia tan elegante como inquietante, Adrienne controla cada aspecto de la vida de los niños, convenciéndolos de que forman parte de una élite destinada a salvar al mundo.

En paralelo, la historia sigue a Freya, una mujer que vive en una tranquila localidad australiana. Su vida parece normal hasta que empieza a sospechar que un culto activo en la zona podría estar relacionado con la desaparición de una niña. A medida que intenta descubrir qué está ocurriendo, su camino terminará cruzándose con el de Adrienne y con los oscuros secretos que rodean a la comunidad.

the clearing 03 Miranda Otto en un rol tan perturbador como inquietante. Disney+

La serie se desarrolla en dos líneas temporales. En el presente, la historia sigue a Freya, quien intenta descubrir qué ocurre realmente dentro del culto y evitar que más niños sean captados por el grupo. Y en el pasado, la serie vuelve en el tiempo para mostrar cómo Adrienne construyó su poder y cómo se fue consolidando el sistema de adoctrinamiento que sostiene a la comunidad.

Pero lo más inquietante de The Clearing es que su historia está inspirada en un caso real que conmocionó a Australia. La serie toma elementos de La Familia, un culto liderado por Anne Hamilton-Byrne durante los años 60. Esta organización, también conocida como Asociación del Parque Santiniketan o Gran Hermandad Blanca, estaba dirigida por una mujer que afirmaba ser la reencarnación de Jesucristo.

Mirá el tráiler de la serie

The Clearing - tráiler subtitulado

Bajo esa creencia, Hamilton-Byrne reunió a un grupo de niños que eran criados dentro de la comunidad como si fueran apóstoles. Sus identidades eran controladas, sus vidas estaban completamente reguladas y el adoctrinamiento era constante.

Además de Miranda Otto, mayormente conocida por haber interpretado a Éowyn en la trilogía de El Señor de los Anillos de Peter Jackson, el elenco incluye a Teresa Palmer como Freya, y Guy Pearce en el papel del Dr. Bryce Latham.

Con 8 episodios de aproximadamente 50 minutos, The Clearing es una de esas series adictivas en las que cada capítulo deja un giro que te lleva a darle play al siguiente. Para quienes disfrutan de los thrillers psicológicos y de las historias basadas en hechos reales, esta producción australiana es una de las propuestas más perturbadoras que se pueden encontrar actualmente en streaming.