La miniserie perfecta en Netflix para maratonear un domingo

¿Llegó el domingo y no tienes ningún plan? Aquí te dejamos la solución: una miniserie de drama y terror sobrenatural disponible en Netflix. Se llama La Maldición De Hill House, fue creada y dirigida por Mike Flanagan, y se estrenó el 12 de octubre de 2018. Tiene un total de 10 episodios.

La historia sigue a la familia Crain, compuesta por dos padres y sus cinco hijos. Ellos se mudan a una antigua mansión conocida como Hill House para renovarla y luego venderla. Muy pronto comienzan a ocurrir sucesos paranormales que cambian sus vidas de manera profunda.

NETFLIX NETFLIX. La maldición de Hill House Netflix La serie alterna entre el pasado y el presente. En el pasado se ve cómo la familia vive los eventos en la casa. En el presente, ya adultos, los hermanos y su padre enfrentan las secuelas de lo que vivieron y recuerdos difíciles que aún los persiguen.

La maldición de Hill House combina drama familiar con elementos de misterio y terror. Más que solo sustos, también explora cómo los personajes intentan sanar y entender lo que pasó en esa casa. Es considerada una de las mejores producciones de terror en Netflix.

Mira el tráiler de la miniserie Embed - La Maldición De Hill House - Tráiler Oficial Netflix Quién es el director de la serie de Netflix Mike Flanagan nació el 20 de mayo de 1978 en Salem, Massachusetts (Estados Unidos). Desde joven se interesó en el cine y la literatura de terror. Comenzó su carrera dirigiendo y escribiendo películas independientes de terror, destacándose por historias intensas y bien construidas, donde los personajes y la emoción tienen un papel central.