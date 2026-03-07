Dos dramas imperdibles en Netflix para disfrutar este fin de semana

Netflix sabe bien cómo conquistar la atención de sus suscriptores. Aquí te dejamos dos películas para disfrutar en este fin de semana.

Para los amantes del drama, aquí les recomendamos dos que están disponibles en Netflix y que son perfectos para disfrutar en este fin de semana. Uno de ellos es Nuovo Olimpo. Es una película de drama romántico italiana, dirigida por Ferzan Özpetek.

Cuenta una historia de amor profunda entre dos jóvenes que se conocen por casualidad en un cine de Roma en los años setenta. La trama sigue a Enea y Pietro, dos hombres de 25 años que se enamoran de forma intensa tras ese primer encuentro. Su relación se desarrollará en medio de la vida cultural de Roma en esa época, marcada por sueños, deseos y expectativas sobre el futuro.

Te puede interesar Quiénes están detrás del éxito de En el barro de Netflix

Todo cambia cuando un hecho inesperado los separa y cada uno sigue su camino. A pesar de las dificultades y el paso del tiempo, el recuerdo de ese amor no se borra y la película explora cómo sus vidas quedan marcadas por ese vínculo.

Mira el tráiler de Nuovo Olimpo (Netflix) Embed - Nuovo Olimpo Official Trailer Netflix Por otro lado, Me llamo Loh Kiwan es un drama surcoreano. Está basado en la novela I Met Loh Kiwan y dirigido por Kim Heejin, con Song Joongki como protagonista.

La historia sigue a Loh Kiwan, un joven desertor de Corea del Norte que huye hacia Europa para buscar una vida mejor. Tras escapar a Bélgica, debe enfrentar la burocracia y la incertidumbre mientras intenta obtener estatus de refugiado. En ese contexto difícil, Kiwan conoce a Marie, una mujer belga de origen coreano que ha perdido la esperanza tras experiencias duras en su vida. La película explora temas como la supervivencia, la soledad y el amor en situaciones extremas.