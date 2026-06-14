Para ver de un tirón el fin de semana largo: las 2 series de Netflix cargadas de suspenso que son furor

De qué tratan 'El polígamo' y 'Las dos caras de la ley', las producciones de Netflix repletas de giros inesperados, dilemas morales y secretos ocultos que conquistan a la audiencia.

Las series que se estrenaron en junio y son perfectas para ver de un tirón.

El fin de semana largo invita a quedarse en casa y descansar viendo una serie de Netflix. En el mes de junio, la plataforma de streaming estrenó dos series que utilizan el suspenso y el drama para retratar la corrupción, los secretos ocultos y el colapso de las apariencias públicas.

La primera es El polígamo, una serie dramática que sigue a Joyce, una influencer que aparenta tener un matrimonio perfecto. Su vida se destruye cuando las infidelidades y secretos de su esposo desatan un escándalo. Por este motivo, el imperio de Joyce se desvanece y descubre la peor parte de su esposo.

La crítica recibió muy bien a este melodrama con toques novelescos. Algunos críticos señalan que se mantiene el suspenso a través de giros dramáticos y traiciones familiares; pero otros señalan que a veces la trama peca de repetitiva y lenta. Su fuerte radica en el elenco y el retrato de la historia en redes sociales.

No te pierdas el tráiler de la serie Embed - The Polygamist Trailer [HD] Netflix=12 De Junio En cambio, Las dos caras de la ley es un thriller judicial que sigue a Mark, un joven abogado acusado injustamente del brutal asesinato del hijo de un policía. Para demostrar su inocencia, pone su vida en mano de una abogada defensora, que explora vacíos legales y se enfrenta a un aparato judicial completamente roto.

La crítica la define como una propuesta tensa, oscura y llena de dilemas morales. Los comentarios destacan el uso del humor negro y la emotividad para abordar heridas sociales reales, valorando la química y los giros inesperados que se generan entre el abogado acusado y su defensora.