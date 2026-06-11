El drama social de Netflix que conmueve con una historia real y dura

El drama social de Netflix que conmueve por su retrato de una realidad que muchos viven. Una mirada sobre la vivienda y la exclusión social.

En Netflix existe una película que llama la atención por abordar problemas que afectan a miles de personas. Lejos de los grandes efectos o las escenas de acción, este drama pone el foco en situaciones cotidianas marcadas por la incertidumbre, la pérdida y la lucha por seguir adelante.

Una historia sobre vivienda, trabajo y supervivencia En los márgenes es un drama social español dirigido por Juan Diego Botto. La película sigue varias historias que transcurren a lo largo de un solo día, un recurso que aumenta la tensión y muestra cómo unas decisiones pueden cambiar el destino de varias personas.

Embed - Trailer Netflix Uno de los protagonistas es Rafa, un abogado laboral que dedica gran parte de su tiempo a ayudar a personas atrapadas en situaciones límite. Durante una jornada intensa, intenta evitar que un inmigrante pierda la custodia de su hija. Al mismo tiempo, busca apoyo para una mujer que enfrenta un desahucio inminente y teme quedarse sin hogar.