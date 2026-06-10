La película de Netflix sobre inteligencia artificial que deja a todos en tensión. Ciencia ficción y suspenso total: la joya oculta de Netflix.

El suspenso inicia desde el primer minuto. Entre tecnología, encierro y una inteligencia artificial fuera de control, la película Tau resalta en Netflix. La historia atrapa por su ambiente oscuro y por una trama donde una mujer lucha por sobrevivir dentro de una casa dominada por un sistema inteligente.

La película de Netflix que enfrenta a una mujer contra una inteligencia artificial La protagonista de Tau es Julia, una joven secuestrada por un hombre obsesionado con la tecnología y los experimentos humanos. El personaje despierta dentro de una vivienda futurista controlada por Tau, una inteligencia artificial diseñada para vigilar cada movimiento dentro de la casa.