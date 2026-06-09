Netflix: el thriller de criaturas y acción que atrapa desde el primer minuto

Las películas sobre invasiones y criaturas siguen despertando interés entre el público amante del terror. Y esta de Netflix es un 10.

“El silencio” es una película de Netflix cargada de tensión, criaturas aterradoras y escenas donde cualquier ruido significa peligro. La historia sigue a una adolescente y a su familia mientras intentan sobrevivir en un mundo invadido por seres que cazan humanos a través del sonido.

“El silencio”, una película ideal para mirar de noche La trama gira alrededor de Ally, una joven sorda que enfrenta el caos junto a su familia cuando unas criaturas violentas aparecen de forma repentina. Estos seres reaccionan al más mínimo ruido y convierten cualquier espacio en una amenaza constante. El silencio deja de ser tranquilidad y se transforma en la única forma de seguir con vida.