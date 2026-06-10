Netflix arrasa con esta película de acción que no da respiro
La película de acción en Netflix que tiene persecuciones brutales y tensión total. Todos hablan de esta joya francesa.
La acción no se detiene un segundo. Entre persecuciones, autos modificados y policías corruptos, la película francesa Bala perdida está en Netflix. La historia atrapa por su intensidad y por un protagonista que lucha contra todos para demostrar su inocencia en medio de una trama cargada de tensión.
La película francesa que sorprende con velocidad, peleas y corrupción policial
La trama sigue a Lino, un mecánico brillante con pasado criminal que termina involucrado en una investigación policial. Su vida cambia por completo cuando su mentor aparece asesinado y varios agentes corruptos intentan culparlo del crimen. Desde ese momento, comienza una carrera desesperada para encontrar un auto desaparecido que guarda la prueba capaz de salvarlo.
Uno de los puntos más comentados de la película son las escenas de persecución. Los autos preparados, los choques y las secuencias de velocidad recuerdan al cine de acción clásico, aunque con un tono más crudo y callejero. Pura tensión desde el inicio hasta el final.