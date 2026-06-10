Netflix arrasa con esta película de acción que no da respiro

La película de acción en Netflix que tiene persecuciones brutales y tensión total. Todos hablan de esta joya francesa.

La acción no se detiene un segundo. Entre persecuciones, autos modificados y policías corruptos, la película francesa Bala perdida está en Netflix. La historia atrapa por su intensidad y por un protagonista que lucha contra todos para demostrar su inocencia en medio de una trama cargada de tensión.

La película francesa que sorprende con velocidad, peleas y corrupción policial La trama sigue a Lino, un mecánico brillante con pasado criminal que termina involucrado en una investigación policial. Su vida cambia por completo cuando su mentor aparece asesinado y varios agentes corruptos intentan culparlo del crimen. Desde ese momento, comienza una carrera desesperada para encontrar un auto desaparecido que guarda la prueba capaz de salvarlo.