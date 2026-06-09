La serie de Netflix que comparan con El Eternauta y terminan viéndola por curiosidad

La serie de Netflix donde la lluvia se convierte en una sentencia de muerte. Dos hermanos, un virus mortal y una serie que mantiene la tensión hasta el final.

La lluvia mata. Con esa idea arranca “The Rain”, una serie de suspenso y supervivencia más comentadas entre quienes buscan historias intensas en Netflix. La trama muestra un mundo devastado por un virus letal transmitido a través de la lluvia. El peligro aparece afuera, en cada tormenta, y obliga a los personajes a vivir escondidos mientras intentan seguir con vida.

“The Rain”, la serie danesa que atrapó a los fans del suspenso The Rain se estrenó como una producción danesa de ciencia ficción y rápidamente llamó la atención por su historia oscura y su ambiente de tensión constante. La serie sigue a Simone y Rasmus, dos hermanos que pasan años ocultos en un búnker después de que un virus destruyera gran parte de Escandinavia.

Embed - Trailer Netflix Seis años después del brote, ambos salen al exterior y encuentran un escenario devastado. Ciudades vacías, edificios abandonados y grupos de sobrevivientes forman parte del nuevo mundo. En medio del caos, aparece una búsqueda desesperada por respuestas relacionadas con el virus y una posible cura.