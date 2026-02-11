Dos películas románticas en Netflix ideales para ver acompañado

Te recomendamos dos películas románticas disponibles en Netflix que son perfectas para aquellos que buscan historias de amor que dejen huella.

Por un lado, te recomendamos La probabilidad estadística del amor a primera vista (Love at First Sight), una comedia romántica que sigue a Hadley y Oliver, dos jóvenes que se conocen en un aeropuerto y comparten un vuelo que parece cambiarlo todo. Un contratiempo los separa al llegar, pero la historia insiste en demostrar que algunas conexiones son difíciles de romper.

netflix NETFLIX. Love at first sight. NETFLIX Dirigida por Vanessa Caswill, la película tiene una duración aproximada de 90 minutos y cuenta con un reparto encabezado por Haley Lu Richardson y Ben Hardy, acompañados por Rob Delaney, Jameela Jamil y Sally Phillips. Es ideal para quienes creen en el amor inesperado y los cruces del destino.

Por el otro, Corazones malheridos (Purple Hearts). Narra la historia de Cassie, una cantante con dificultades económicas, y Luke, un marine con problemas personales, que deciden casarse por conveniencia. Lo que comienza como un acuerdo frío termina transformándose en un vínculo profundo atravesado por diferencias, conflictos y sentimientos genuinos.

La dirección está a cargo de Elizabeth Allen Rosenbaum, con una duración de 122 minutos. El reparto principal incluye a Sofia Carson y Nicholas Galitzine, junto a Chosen Jacobs, Kat Cunning y Linden Ashby. La película combina romance, drama y música, y se convirtió en una de las más vistas del género en Netflix.