Netflix: un drama español tenso que te pone a dudar capítulo a capítulo
Netflix y un drama español que enfrenta al espectador con el silencio. Una serie incómoda que deja preguntas en cada capítulo.
No es para todos. “Mentiras” es una serie de Netflix que incomoda. Plantea una situación dura desde el inicio y sostiene la tensión con silencios, miradas y preguntas sin respuesta. Es un drama que engancha por lo que muestra y por lo que deja flotando.
Un drama español intenso
La trama arranca con Laura Munar, profesora en un instituto de Palma de Mallorca. Acaba de separarse y acepta una cena con Xavier Vera, un cirujano reconocido. La noche transcurre con normalidad hasta que todo se rompe. A la mañana siguiente, Laura despierta sola y sin recuerdos claros de lo ocurrido.
Esa ausencia de memoria marca el eje del relato. Laura siente que algo grave pasó. Las señales no encajan y el miedo aparece rápido. La serie se apoya en esa incertidumbre para avanzar. Cada escena suma tensión y abre nuevas dudas sobre lo ocurrido durante esa noche.
Xavier se muestra seguro, tranquilo y con una imagen pública impecable. Esa contradicción genera un choque fuerte con el relato de Laura. El conflicto no se limita a un hecho puntual. Se extiende al entorno, a las reacciones ajenas y a la forma en que se juzga a una víctima.
“Mentiras” no ofrece respuestas fáciles. El espectador avanza entre versiones opuestas y pruebas incompletas. El relato exige atención constante. Cada gesto importa. Cada palabra pesa. Nada sobra y nada se explica de más.