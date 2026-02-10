Presenta:

Netflix: un drama español tenso que te pone a dudar capítulo a capítulo

Netflix y un drama español que enfrenta al espectador con el silencio. Una serie incómoda que deja preguntas en cada capítulo.

Intensa capítulo a capítulo.

No es para todos. “Mentiras” es una serie de Netflix que incomoda. Plantea una situación dura desde el inicio y sostiene la tensión con silencios, miradas y preguntas sin respuesta. Es un drama que engancha por lo que muestra y por lo que deja flotando.

Un drama español intenso

La trama arranca con Laura Munar, profesora en un instituto de Palma de Mallorca. Acaba de separarse y acepta una cena con Xavier Vera, un cirujano reconocido. La noche transcurre con normalidad hasta que todo se rompe. A la mañana siguiente, Laura despierta sola y sin recuerdos claros de lo ocurrido.

Esa ausencia de memoria marca el eje del relato. Laura siente que algo grave pasó. Las señales no encajan y el miedo aparece rápido. La serie se apoya en esa incertidumbre para avanzar. Cada escena suma tensión y abre nuevas dudas sobre lo ocurrido durante esa noche.

Xavier se muestra seguro, tranquilo y con una imagen pública impecable. Esa contradicción genera un choque fuerte con el relato de Laura. El conflicto no se limita a un hecho puntual. Se extiende al entorno, a las reacciones ajenas y a la forma en que se juzga a una víctima.

“Mentiras” no ofrece respuestas fáciles. El espectador avanza entre versiones opuestas y pruebas incompletas. El relato exige atención constante. Cada gesto importa. Cada palabra pesa. Nada sobra y nada se explica de más.

