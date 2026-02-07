Una película conmovedora que está en Netflix y es ideal para el fin de semana

"La buena mentira" es un drama inspirador sobre refugiados sudaneses que buscan un nuevo hogar. Protagonizado por Reese Witherspoon está en Netflix.

La buena mentira es un drama que está disponible en Netflix y que cuenta una historia intensa sobre un grupo de jóvenes refugiados sudaneses que, tras sobrevivir a la violencia de la guerra civil, reciben la oportunidad de comenzar una nueva vida en Estados Unidos.

La película sigue principalmente a varios de estos jóvenes, conocidos como “los niños perdidos de Sudán”, quienes han caminado miles de kilómetros para escapar del conflicto y, gracias a un sorteo de visas, llegan a Kansas en busca de seguridad y futuro.

Al llegar a Estados Unidos, su vida toma un giro radical: deben adaptarse a una cultura muy diferente, aprender a desenvolverse en una sociedad desconocida y encontrar trabajo, todo mientras lidian con el dolor de lo que dejaron atrás. La transición no es fácil, y la película no solo muestra los desafíos prácticos, sino también el impacto emocional de dejar atrás una vida entera.

Se estrenó en 2014 y en el reparto principal del largometraje está Reese Witherspoon, Arnold Oceng, Ger Duany, Emmanuel Jal, Corey Stoll, Sarah Baker y Kuoth Wiel. La dirección es de Philippe Falardeau. Fue filmada en Atlanta, Georgia y Sudáfrica y tiene una duración de 110 minutos.